31 января 2024, 16:44

Адвокат блогера Косенко заявил, что не знает о долгах подзащитного

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Оскандалившийся видео с бросанием новорожденного сына в сугроб блогер Сергей Косенко накопил долг по неуплаченным налогам на четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов, на блогера оформлены две компании - «Продюсерский центр Сергея Косенко» и «Айти приложение», которое занимается разработкой программного обеспечения. За какую именно деятельность скопилась задолженность, в публикации не уточнили.

Журналисты выяснили, что Косенко начал собирать аудиторию среди зарубежных подписчиков, сменив псевдоним на Mister Thank You. Теперь он публикует ролики с раздачей денег прохожим на улицах. Блогер объявил, что намерен привлечь для сотрудничества и рекламы иностранные бренды.

Представляющий интересы Косенко адвокат Сергей Жорин в комментарии «360» заявил, что ему ничего не известно о накопленных долгах своего подзащитного. Эту информацию он пообещал проверить и доложить позднее.

Жорин уже заявлял, что в съемке скандального видео ребенок его клиента внимания не принимал. Он пояснил, что в снег Косенко бросил куклу, а после при помощи монтажа наложил лицо сына.

Аргументы адвоката не убедили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, который поручил возбудить против блогера уголовное дело и инициировать его депортацию в Россию.

Долги Адвокаты Налоги Блогеры
31 января 2024, 16:51
Правнучку Чкалова предложили проверить по статье о госизмене после слов об ударе по Москве
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Высказывания правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой об ударе ядерным оружием по Москве надо проверить по статье о госизмене. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По мнению Климова, главный вывод, который можно сделать из всей этой истории, в том, что в России следует заняться воспитанием патриотизма.

«То, что находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории Отечества, увы, это так», - указал сенатор.

По его словам, нужно исправлять ошибки, допущенные в 90-х годах, когда в стране отменили воспитание патриотизма в учебных заведениях. Вот откуда все растет, выразил уверенность собеседник издания.

Призыв нанести удар ЯО по Москве Богданова озвучила во время интернет-дебатов в Израиле.

По словам правнучки Чкалова, ей жаль, что нет средств на ядерную ракету для этого, ведь это стало бы «прекрасным завершением конфликта» на Украине.

Также Богданова выразила уверенность, что москвичи должны услышать воздушную тревогу, чтобы это «привело их в чувство».

Помимо этого, Климов выразил уверенность, что слова Богдановой надо проверить на предмет УК РФ.

Совет Федерации РФ
31 января 2024, 14:28
Стартовал прием заявок на участие в Московском туристическом хакатоне
РИА «Новости»
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Начался прием заявок на участие в четвертом Московском туристическом хакатоне. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Соревнование проведут в два этапа: заочный - 23–24 марта и очный - 6–7 апреля», - уточнила заммэра.

К событию смогут присоединиться профессионалы IT-сферы, специалисты по маркетингу и аналитики. Прием заявок будет открыт до 11 марта на платформе «Russpass. Бизнес». К конкурсу допустят как готовые команды (от трех до пяти человек), так и индивидуальных участников, которых объединят в команды позже.

В рамках онлайн-этапа соревнования, в котором примут участие максимум 80 команд, участникам предстоит за два дня разработать и представить экспертам инновационные решения в сфере гостиничного бронирования, навигации и организации путешествий. Призовой фонд хакатона составит 7,5 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что дизайнеры подали свыше тысячи заявок на участие в Московской неделе моды. Количество кандидатов выросло на 20%.

конкурсы Технологии Москва Наталья Сергунина
31 января 2024, 14:24
Закон о конфискации назвали средством борьбы с негодяями и предателями
РИА «Новости»
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Принятый Госдумой законопроект о конфискации имущества и лишении званий за преступления против национальной безопасности и недостоверные сведения о российской армии направлен против уехавших из страны негодяев и предателей. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Видео с его выступлением опубликовало РИА «Новости».

Володин подчеркнул, что россияне требовали ввести наказание для тех, кто сегодня поливает грязью солдат и офицеров, находящихся на передовой, а также перечисляет заработанные в России деньги в пользу Украины.

«Этим людям сделали все, чтобы они безбедно жили, получили почетные звания, награды и имущество. Сегодня они эти средства используют для того, чтобы нагадить стране», - заявил спикер Госдумы.

Он добавил, что о принятии законопроекта для привлечения к ответственности негодяев и предателей давно просили россияне. Теперь всех нарушителей можно привлекать к ответственности и лишать их имущества и званий.

Законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за фейки против армии прошел второе и третье чтение в Госдуме в среду, 31 января. Документ разрешит судьям изымать у обвиняемых в том числе по делам о национальной безопасности вещи и средства, которые использовались для совершения корыстного преступления.

Законы Госдума РФ Преступления Россия
31 января 2024, 14:21
Фейки о стрельбе в школе Калужской области назвали работой украинских спецслужб
РИА «Новости»
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Появившаяся в Сети информация о стрельбе в калужских школах — фейки, которые распространяют украинские спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в анонимных пабликах начали рассылать информацию якобы о стрельбе в школах Калуги.

«Вчера в тех же группах распространяли ложь о планах нападения. Это все работа украинских спецслужб», - указал он.

По его словам, ничего подобного в школах Калуги не происходит. Учебные заведения в безопасности. Губернатор призвал проверять информацию и доверять только официальным источникам.

«Не помогайте нашим врагам распространять фейки», - подчеркнул он.

Также информацию о стрельбе в школах Калуги опровергли в региональном управлении МВД России.

«Пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности», - уточнили в ведомстве.

Полиция также призвала россиян доверять информации из официальных источников.

Как сообщил «Подъем» , в Сети появился ролик якобы из класса одной из школы Калуги, на котором слышны громкие звуки и крики. На видео ребенок спрятался за стулом, на котором висел портфель. На фоне слышны звуки, напоминающие выстрелы.

Появившаяся в Сети информация о стрельбе в калужских школах - фейки, которые распространяют украинские спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Дети Стрельба Школы Полиция

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