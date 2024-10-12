Административное дело завели на Дудя после интервью с Лебедевым

В ходе проверки ведомство выяснило, что, будучи включенным в реестр иностранных агентов Дудь* разместил на канале в YouTube видеоролик без маркировки, что материал произведен и распространяется иностранным агентом.

В отношении Дудя* завели дело по статье КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Максимальная санкция по этой статье - штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее иск в Лефортовский суд на Дудя* и Лебедева подала руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ее также возмутили отдельные высказывания обоих мужчин в вышедшем интервью.