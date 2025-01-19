Администрация YouTube заблокировала канал «АиФ» c короткими роликами

Журналисты напомнили, что потеряли основной YouTube-канал осенью прошлого года, когда выложили многосерийный документальный фильм «Россия - миру». Тогда им удалось добиться от администрации хостинга ответа о причинах блокировки.

Выяснилось, что руководство YouTube в рекомендованном для школьников проекте увидело сексуальный подтекст в серии, посвященной физиологу Ивану Павлову.

Канал с короткими роликами администрация хостинга удалила без объяснения причин. Никаких жалоб редакция не получала. Но до блокировки журналисты успели опубликовать нарезку из интервью своего военного корреспондента Дмитрия Григорьева с документалистом Максимом Фадеевым, снявшим фильм «У края бездны. Битва за Мариуполь».

В середине декабря министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что после начавшегося замедления YouTube половина освободившегося трафика перешла на российские платформы. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время между отечественными площадками, публикующими видеоконтент, начнется борьба за лидерство.