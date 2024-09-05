05 сентября 2024, 03:47

Администрация Петербурга расторгла договор с перевозчиком, утопившим автобус в Мойке

РИА «Новости»
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Смольный расторг договор с перевозчиком ООО «Такси», чей автобус в мае упал с моста в Мойку. Петербургский «Организатор перевозок» объявил аукцион в поисках подрядчика на девять городских маршрутов, сообщила «Фонтанка».

Общая стоимость закупок составляет более двух миллиардов рублей. Новый перевозчик должен начать работать уже в октябре.

Планируется усиление транспортной сети по маршруту № 220 автобусами большого класса, а также продлением до улицы Чирикова.

Главу автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова заключили под стражу после падения автобуса в Мойку. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В результате падения погибли семь человек.

Санкт-Петербург Аукционы Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге
05 сентября 2024, 02:27
В Госдуме решили отказать мигрантам в праве привозить семьи в Россию
РИА «Новости»
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Семьи низкоквалифицированных мигрантов, которые отправляются в Россию на заработки, не должны ехать вместе с ними. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин на выездном совещании совета нижней палаты парламента в Самаре.

Он подчеркнул, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста отвечать должно пригласившее его предприятие.

«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких.», - привела слова Володина пресс-служба Госдумы.

Вопрос, добавил он, уже находится на обсуждении. Депутаты рассматривают пробел в законодательстве, который позволяет это делать.

Наведение порядка в сфере миграционной политики Володин назвал приоритетным в работе Госдумы и отметил, что в этой сфере приняли уже шесть законов.

«Еще ряд законопроектов находится сейчас в портфеле ГД. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций», - обратил внимание Володин, уточнив, что рассмотрят их до конца 2024 года.

Он указал на необходимость найти решение для проблем, которые волнуют россиян. С одной стороны, пояснил председатель Госдумы, нужно стараться сделать все, чтобы трудовая миграция помогала в задачах развития экономики.

«С другой - чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем», - заключил Володин.

Жители России все чаще обращают внимание на проблемы с мигрантами в стране. Приезжие зачастую стараются навязать свои порядки местному населению и открыто демонстрируют свое негативное отношение. В СК отмечали, что подобная ситуация в том числе сложилась из-за попустительства должностных лиц.

Мигранты Законы Депутаты Россия Работа
04 сентября 2024, 14:50
Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре
Unsplash
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Более 500 представителей региональных органов власти, родительского сообщества, общественных организаций Приволжского федерального округа представили предложения для Стратегии семейной и демографической политики на форуме в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Развитие инфраструктуры На профильной дискуссионной площадке обсудили развитие инфраструктуры в сельской местности, призвав создать комфортные условия жизни на селе. Участники форума отметили, что для повышения рождаемости необходимо внедрять новые подходы и расширять направления поддержки семей с детьми, усиливая межведомственное взаимодействие.

Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев отметил, что по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили более 68 тысяч территорий. Только в прошлом году жилищные условия улучшили 4,4 миллиона семей, а в эксплуатацию ввели более 110 миллионов квадратных метров жилья.

«Одна из наших ключевых задач - сделать условия жизни в городах и поселках по-настоящему комфортными для каждой семьи. Сегодня перед строительной отраслью стоит первоочередная задача - улучшение качества жизни наших граждан», - отметил он.

По итогам мероприятия приняли резолюцию. Министерства пообещали учесть все поступившие предложения.

Ранее премьер Михаил Мишустин назвал нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети» одними из важнейших в России.

Меры поддержки Этот форум стал четвертым из восьми запланированных на год семьи. Ранее мероприятия прошли в Москве, Владивостоке и Муроме.

«Основным подходом в демографической политике становится „Плюс один ребенок в каждой семье“. Поэтому интересы семьи должны учитываться во всех аспектах жизни общества: в экономике и корпоративной политике, в развитии жилищной инфраструктуры и благоустройстве наших городов и поселков», - заявил министр труда Антон Котяков.

Также министр напомнил о мерах, которые вступят в силу в дальнейшем. Например, с 2025 года единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проверки нуждаемости, если семья уже получает такие выплаты. А с 2026 года родители двоих и более детей смогут вернуть часть НДФЛ за прошлый год, если среднедушевой доход в семье менее 1,5 прожиточных минимума на человека. Такие меры распространятся на все регионы, включая новые.

Семья Минтруд РФ
04 сентября 2024, 04:47
В павильоне ВЭФ включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке
РИА «Новости»
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В павильоне министерства природных ресурсов и экологии России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, композицию сопровождает анимационный фильм с музыкальной группой, состоящей из кошек.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Основной площадкой для проведения мероприятия будет кампус Дальневосточного федерального университета. Тема года - «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Ранее в город прибыл российский лидер Владимир Путин для участия в форуме.

В первый день ВЭФ показали «Улицу Дальнего Востока», где 11 дальневосточных регионов России продемонстрировать свои достижения.

Песни Фильмы Россия Владивосток
04 сентября 2024, 04:37
Ростовчанка родила ребенка несмотря на сделанный аборт
Freepik
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Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка после сделанного по медицинским показаниям  аборта — ей сообщили, что у нее замершая беременность, сердце ребенка не бьется. Историю внезапной беременности рассказало издание kp.ru.

Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка после сделанного по медицинским показаниям аборта - ей сообщили, что у нее замершая беременность, сердце ребенка не бьется. Историю внезапной беременности рассказало издание kp.ru.

Ростовчанка взяла направление на вакуумное прерывание беременности и сделал аборт. Спустя некоторое время женщине стало плохо и она обратилась в женскую консультацию. Врач диагностировал воспаление матки и назначил антибиотики.

Через месяц женщина снова обратилась к врачу. Обследование показало 14-15 недель беременности. Ростовчанка обратилась в суд за моральной компенсацией, ей должны выплатить 250 тысяч рублей. Но потерпевшая планирует обжаловать решение суда, сумма компенсации ее не удовлетворила.

Жительница Владивостока пришла на прием к врачу с жалобами на боли в животе. Она отрицала, что беременна, пока внезапно не родила ребенка.

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