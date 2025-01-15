15 января 2025, 11:28

«Адаптируюсь». Выжившего в авиакатастрофе под Актау россиянина выписали из больницы

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Выжившего при крушении азербайджанского самолета под Актау жителя Екатеринбурга выписали из больницы. Субхонкул Рахимов рассказал 360.ru, как проходит его восстановление.

По словам мужчины, физически он чувствует себя хорошо, врачи разрешили ему отправиться домой. Произошедшие события повлияли на его отношение к жизни - сменились приоритеты.

«Адаптируюсь потихоньку. Хочется заняться собой и семьей», - сказал Рахимов.

Житель Екатеринбурга считает, что ему помог спастись бог. День авиакатастрофы он теперь называет своим вторым днем рождения.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года на территории Казахстана. Погибли 38 человек.

Черные ящики воздушного судна отправили в Бразилию для изучения специалистами.

Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
15 января 2025, 09:42
Зарплата до 800 тысяч рублей. Россиянам рассказали о самой высокооплачиваемой профессии
РИА «Новости»
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Самой высокооплачиваемой в России стала должность технического директора в производственной компании. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», которое оказалось в распоряжении у Lenta.ru.

Успешному кандидату на эту позицию работодатель предложит ежемесячный оклад до 800 тысяч рублей. Соискатель будет руководить техническим департаментом, отделами разработок и программного обеспечения.

Второе местов в топе заняла вакансия генерального директора российского производителя газораспределительных систем. На этой должности будут платить до 700 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями с зарплатой до 630 тысяч рублей.

Ранее член Национального союза кадровиков Ирина Лялина рассказала, что на рынке труда востребованы люди, владеющие навыками работы с искусственным интеллектом.

Работа Зарплаты
15 января 2025, 09:18
Жителей Урала, Дальнего Востока и Сибири ждут очень сильные морозы
Unsplash
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В ближайшее время в регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири придут сильные морозы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодный воздух в тылу антициклона обусловливает аномалии температуры в Ямало-Ненецком автономном округе, значения на 5-8 градусов ниже нормы будут наблюдаться с 16 по 19 января, показатель опустится до 33-36 градусов мороза», - отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что на Таймыре и на севере Красноярского края температура достигнет -42…-49 и -41…-46 градусов соответственно.

Крещенские морозы придут на юг Якутии 18–19 января. Столбики термометров опустятся до -48…-49 градусов, что ниже нормы на 7-9 градусов. На Чукотке и в Магаданской области в ближайшие два дня будет -44…-48 градусов.

Синоптик добавил, что даже на омываемой со всех сторон морем и океаном Камчатке температурные значения будут ниже нормы на 5-9 градусов и составят -35…-39 градусов.

Вильфанд ранее заявил, что февраль в Москве и Подмосковье будет теплым, однако не исключил понижение температуры до -10…-15 градусов.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд
15 января 2025, 02:41
Уникальная беспохмельная водка появилась в России
Freepik
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Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) разработал рецепт водки на основе лимонника китайского, который снизил остроту похмельного синдрома. Об этом сообщили на сайте центра.

«Показатель синдрома отмены этанола после введения тестируемых напитков для контрольной рецептуры составил 9,4 балла, для обновленной рецептуры - четыре балла, то есть отмечено снижение на 57%», - заявили в центре.

На начальном этапе ученые разработали 20 различных вариантов и провели 17 дегустаций, чтобы выявить лучшие из них.

Токсикологические испытания финальных образцов водки заняли два месяца. Наилучшим составом признали тот, который содержал комплексную природную добавку с лимонником китайским.

Технологическую карту по разработанной инновационной рецептуре утвердили и передали производителю водки. В центре уточнили, что запуск продукта с новой рецептурой начались уже в декабре 2024 года.

Ранее международные исследователи выяснили, что регулярное употребление алкоголя увеличивает риск развития колоректального рака на 15%.

Алкоголь Ученые Россия
15 января 2025, 02:19
Святая вода. Священник рассказал, кому ее нельзя пить
РИА «Новости»
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Святая вода всегда присутствовала в жизни православного человека, сопровождая его с момента крещения и до упокоения, но при этом не всем людям разрешено ее пить. Об этом Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

По его словам, принесенную из храма воду можно пить на постоянной основе, употреблять натощак каждый день с утра или на ночь, но не нужно держать ее месяцами или даже годами. Это неправильно.

Священник добавил, что святую воду можно не только пить. Ею можно обтирать лицо, мазать больные места на теле, окроплять жилище, пищу, машину, саженцы растений и домашний скот.

При этом существует и запреты. Савченко пояснил, что есть четыре категории людей, кому нельзя пить святую воду. Это некрещеные люди, грешники, люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также сытые. Кроме того, под запретом ее употребление во время эзотерических или колдовских ритуалов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что современные христиане смогут попасть в Царство Божие , если ответят взаимностью на любовь Господа.

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