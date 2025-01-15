«Адаптируюсь». Выжившего в авиакатастрофе под Актау россиянина выписали из больницы

Читайте нас в:

По словам мужчины, физически он чувствует себя хорошо, врачи разрешили ему отправиться домой. Произошедшие события повлияли на его отношение к жизни - сменились приоритеты.

«Адаптируюсь потихоньку. Хочется заняться собой и семьей», - сказал Рахимов.

Житель Екатеринбурга считает, что ему помог спастись бог. День авиакатастрофы он теперь называет своим вторым днем рождения.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года на территории Казахстана. Погибли 38 человек.

Черные ящики воздушного судна отправили в Бразилию для изучения специалистами.