Адам Кадыров получил новое назначение
Сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 16-летнего Адама назначили куратором батальона имени Шейха Мансура. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы Адам Делимханов.
«Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора - Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы ЧР Адама Рамзановича Кадырова», - написал Делимханов.
Депутат заявил, что это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама» в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа.
Старший сын Кадырова 18-летний Ахмат также не остался без должности. Его назначили первым заместителем министра Чеченской Республики по физкультуре, спорту и молодежной политике.