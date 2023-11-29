29 ноября 2023, 04:33

Адам Кадыров получил новое назначение

Постоянное представительство Чеченской Республики при президенте РФ
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Сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 16-летнего Адама назначили куратором батальона имени Шейха Мансура. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора - Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы ЧР Адама Рамзановича Кадырова», - написал Делимханов.

Депутат заявил, что это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама» в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа.

Старший сын Кадырова 18-летний Ахмат также не остался без должности. Его назначили первым заместителем министра Чеченской Республики по физкультуре, спорту и молодежной политике.

Дети Чечня Рамзан Кадыров
29 ноября 2023, 04:24
Православным россиянам рассказали, что можно и что нельзя делать в Матвеев день 29 ноября
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Православные верующие 29 ноября отмечают Матвеев день, почитая память одного из 12 апостолов, ученика Иисуса Христа — Левия Матфея. Как и другие церковные праздники, этот день имеет свои традиции.

В Матвеев день люди приходят в церковь, ставят свечки и читают молитвы о защите от искушений. Помимо этого, у апостола просят помощи по денежному вопросу.

В такой день предки долго не сидели дома, звали гостей или сами приходили к кому-то. Время следовало проводить в компании, чтобы в следующем году не оказаться в одиночестве.

В Матвеев день не принято заниматься тяжелой работой, устраивать уборку, сквернословить и ругаться. Даже небольшие конфликты в это время могут перерасти в настоящий скандал.

Также в праздник не следует носить вещи красного цвета, нарушение запрета может обернуться расставанием в возлюбленным. Нельзя сидеть за столом в одном ботинке или носке. Примета предвещает потерю близких.

С 28 ноября у православных христиан начался рождественский пост , который продлится до 6 января. По словам православного священника Сергея Сеньчукова, ключевая цель поста - это очищение помыслов и закалка тела.

Праздники Религия
28 ноября 2023, 22:54
Ущерб от шторма подсчитали в Крыму
РИА «Новости»
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Ущерб инфраструктуре Крымского полуострова от ураганного ветра и шторма на море предварительно оценили в сумму около 500 миллионов рублей. Окончательный размер урона может увеличиться минимум вдвое. Об это журналистам рассказал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, его процитировало РИА «Новости».

«По состоянию на 18 часов (вторника - прим. ред.) ущерб, нанесенный стихией составляет порядка 490 миллионов, подсчет ущерба продолжается. Думаю, эта цифра будет увеличена минимум вдвое», - заявил Садаклиев.

Мощный шторм прошелся по побережью Крыма и Краснодарского края. Скорость ураганного ветра в Крыму 27 ноября достигала 144 километров в час. За сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани - до 43.

Крым Шторм Погода
28 ноября 2023, 19:14
Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на три года
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на фонд ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ опубликовали на официальном портале правительства города.

Планируемый объем доходов и расходов бюджета фонда на 2024 год составит почти 454 миллиардов рублей, к 2025 году эти показатели возрастут до 484,5 миллиарда, а к 2026 году достигнут отметки в 514,85 миллиарда рублей.

Главным источником доходов фонда выступят перечисления от Федерального фонда ОМС. Их доля в 2024 году составит около 85,8%, а в последующие два года она вырастет до более чем 86%.

Основной часть средств направят на финансовую поддержку базовой программы обязательного медицинского страхования, причем на медицинское обеспечение москвичей пойдет свыше 90,5% всех расходов. Средства на лечение жителей Москвы в других регионах страны по программе ОМС составят около 3,2%, а на помощь пациентам, которые по каким-то причинам не зарегистрированы в системе и не застрахованы - до 1,5% от общих расходов.

Расходы на медицинские услуги на ближайшие три года составят 1,8 триллиона рублей. Часть средств направят на внедрение и использование новейших технологий в медицине, включая роботизированные операции и процедуры с помощью аппарата «гамма-нож».

В 2024 году траты на высокотехнологичную медпомощь из городского бюджета достигнут 14,5 миллиарда рублей, а с учетом средств ОМС общая сумма будет превышать 34 миллиарда рублей.

Ранее Мособлдума также приняла закон о бюджете Территориального фонда ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Здравоохранение Деньги Москва 2023
28 ноября 2023, 16:49
Московские водители нарушили правила перевозки детей свыше 49 тысяч раз с начала года
РИА «Новости»
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За 10 месяцев этого года в Москве зарегистрировали более 49 тысяч случаев неправильной перевозки детей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что инспекторы пресекли 49 331 нарушений.

Москвичам напомнили, что детей до 12 лет необходимо пристегивать с помощью специального детского удерживающего устройства, адаптированного под их возраст, вес и рост. Более взрослые пассажиры обязаны использовать ремни безопасности.

Будучи за рулем, родителям стоит выбирать крайние полосы движения, так как скорость там обычно ниже, что, в случае аварийной ситуации сможет снизить риск травматизма.

Госавтоинспекция призвала водителей всегда помнить о безопасности детей в автомобиле и строго соблюдать установленные правила и нормы.

Ранее выяснилось, что среда стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе.

ПДД ГИБДД Москва 2023

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