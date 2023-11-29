Адам Кадыров получил новое назначение

Православные верующие 29 ноября отмечают Матвеев день, почитая память одного из 12 апостолов, ученика Иисуса Христа — Левия Матфея. Как и другие церковные праздники, этот день имеет свои традиции.

В Матвеев день люди приходят в церковь, ставят свечки и читают молитвы о защите от искушений. Помимо этого, у апостола просят помощи по денежному вопросу.

В такой день предки долго не сидели дома, звали гостей или сами приходили к кому-то. Время следовало проводить в компании, чтобы в следующем году не оказаться в одиночестве.

В Матвеев день не принято заниматься тяжелой работой, устраивать уборку, сквернословить и ругаться. Даже небольшие конфликты в это время могут перерасти в настоящий скандал.

Также в праздник не следует носить вещи красного цвета, нарушение запрета может обернуться расставанием в возлюбленным. Нельзя сидеть за столом в одном ботинке или носке. Примета предвещает потерю близких.

С 28 ноября у православных христиан начался рождественский пост , который продлится до 6 января. По словам православного священника Сергея Сеньчукова, ключевая цель поста - это очищение помыслов и закалка тела.