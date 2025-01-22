Ад на райском курорте. Российским туристам пришлось разбить палатки в аэропорту Гаваны

По данным издания, туристы больше суток провели в терминале. После того, как они установили палатки, власти согласились предоставить путешественникам номера в отелях.

Mash утверждает, что кубинцы, которые тоже оказались в числе ожидающих, пытались прорваться на борт самолета силой. Всего на Кубе застряли 250 россиян - еду и воду им не давали. Предположительно, рейс перенесли из-за технических проблем с лайнером Boeing 777-31h.

MSK1.ru со ссылкой на одного из туристов сообщил, что питание в терминале все же организовали, хотя и скудное. По словам россиянина, воды дали еще в самолете «по стакану», утром путешественников накормили в отеле.

Тот же источник сообщил, что россиян уже посадили в самолет - после 32 часов ожидания. Однако борт еще не поднялся в небо.

О застрявших на Кубе россиянах стало известно в ночь на 21 января. Позднее прокуратура РФ взяла ситуацию на контроль. В надзорном ведомстве подчеркнули, что права российских пассажиров не нарушались.