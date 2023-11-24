Абсолютное большинство россиян перестали ждать возвращения зарубежных брендов одежды

В ноябрьском опросе приняли участие более 1,5 тысячи интернет-пользователей со всей России, из них 59% женщин. Ровно половина признались, что при покупке не обращали внимание на бренд одежды. Каждый третий, 33%, заявил, что ждет возвращения зарубежных марок, а 17% рассчитывают, что это не произойдет.

Чуть больше половины, 52%, покупали вещи в имеющихся магазинах, 14% заказывали за рубежом. На отечественные бренды обратили внимание 55% опрошенных, не сделали этого 32%.

Расходы на гардероб не изменились только у 23% россиян. Каждый пятый, 19% участников исследования, стали тратить на одежду на 15-20% больше денег, 24% ответивших на вопросы - на 10-15%, 22% людей - на 5-10%.

Большинство россиян, 44%, тратили каждые три месяца от 10 до 30 тысяч рублей на одежду и аксессуары, 38% - менее 10 тысяч рублей. Только 12% насчитали от 30 до 60 тысяч рублей расходов в этой категории.

Вместо европейских на рынок России решили выйти 23 бренда из Ирана, Китая, Казахстана, Южной Кореи, Белоруссии, ОАЭ и Турции. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха заявил, что ушедшие производители начали возвращаться.