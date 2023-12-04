Аборты назвали одной из причин роста числа бесплодных пар в России

Она подчеркнула, что сегодня главная задача донести информацию о последствиях аборта до женщин, которые обращаются к врачам.

«Все надо объяснять - доступно, внятно, в форматах, которым женщины будут доверять. Главный ключ к госполитике в этом направлении - это убеждение, поддержка и конкретная помощь каждой женщине», - заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что цели криминализации абортов власти перед собой не ставят, так как подобный опыт привел к росту женской смертности.

«Точно по такому пути мы не пойдем», - заявила Матвиенко.

Она добавила, что сейчас основная задача - сократить число показаний для проведения аборта до двух случаев: насилия над женщиной и невозможность выносить ребенка по медицинским показателям.

По словам Матвиенко, число абортов в России за последние пять лет снизилось, но общее число таких операций остается большим, поэтому эффективность этой работы необходимо продолжать.

Искусственное прерывание беременности может окончательно лишить женщину возможности стать матерью. Аборты стали одной из причин увеличения количества бесплодных пар в России. Как сообщила «Парламентская газета» , с таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.