23 января 2024, 14:00

Абортам нет оправданий. Патриарх Кирилл в Совфеде раскритиковал западные ценности

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Русская православная церковь выступила против абортов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч, что проведение этой процедуры нельзя оправдывать, сообщил сайт kp.ru.

В мире произошел глобальный кризис, начались эпохальные изменения в жизни многих стран и народов, заявил он. В сфере духовно-нравственных ценностей, по словам патриарха, появились настораживающие тенденции. Западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности, элиты устроили войну против традиционной семьи.

Глава РПЦ призвал Россию учесть ошибки других стран. Патриарх Кирилл поддержал ограничение на проведение абортов в некоторых регионах.

«Абортам не может быть никаких оправданий, ни моральных, ни религиозных, ни политических», - сказал он.

Патриарх Кирилл предлагал на федеральном уровне ввести ответственность за склонение к абортам, сообщила «Газета.ru». По его мнению, врачи из коммерческих соображений уговаривали женщин прерывать беременность. Глава РПЦ также предложил запретить проводить эту процедуру в частных клиниках.

Здравоохранение Патриарх Кирилл
23 января 2024, 15:26
Участник шоу «Голос. Дети» Мирон Луженский рассказал, как выступил с Бастой в «Лужниках»
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Юный житель Московской области Мирон Луженский в свои 10 лет успел поучаствовать в более чем 120 песенных конкурсах и выступить в «Лужниках» на одной сцене с рэпером Бастой. Мальчик рассказал о своем пути к успеху в рамках спецпроекта РИАМО о талантливых детях Подмосковья «Открывая таланты».

Мирон проявил интерес к вокалу еще в три года. На тот момент ребенок не очень хорошо разговаривал, но зато активно пел.

«Мне купили телефон на батарейках, надо было нажать на одну кнопку - и будет звучать музыка. Я вставал на стульчик, мама включала песню, а я пел», - вспомнил Луженский.

Выступление с Бастой Телезрителям Луженский известен как участник девятого сезона шоу Первого канала «Голос. Дети». На конкурсе юный житель Подмосковья исполнил трек I Can’t Dance рок-группы Genesis. Пританцовывал даже Егор Крид, но мальчик мечтал попасть в команду к Басте, творчество которого любил с раннего детства.

Хотя Мирон не прошел этап поединков, сама возможность петь на главной сцене страны кажется ему победой. Но легендарным днем, который он запомнит навсегда, для юного исполнителя стало 18 июня 2022 года.

«Вместе с участниками из „Голоса“ я выступил на концерте Басты, где было 70 тысяч зрителей. До сих пор эмоции переполняют», - поделился мальчик.

Луженский также пел и снимался в клипе рэпера на песню «Рэквием» вместе с другими ребятами. Ребенок поблагодарил маститого музыканта за эту возможность.

Сцена - лучший учитель В прошлом году Мирон стал обладателем премии «Артист года» в Дубае, в этом - лауреатом второй степени конкурса «Солнечный зайчик - 2023» и победителем «Марафона таланта». Всего на счету юного певца более сотни побед в разных конкурсах.

Чтобы побеждать в конкурсах, необходима серьезная подготовка. В этом Мирону помогает высококлассный преподавательский состав Фрязинской детской школы искусств.

Однако лучший учитель - это сцена, которой сотрудники и воспитанники ДШИ долго были лишены. В 2015 году новое здание учебного заведения ввели в эксплуатацию без оборудованного концертного зала.

Директор Фрязинской ДШИ Елена Диденко считает концерты неотъемлемой частью образовательного процесса. По ее словам, искусство - это особая среда, где один из главных элементов - возможность показать полученные знания и умения. Если детей ограничивать только занятиями и репетициями, пропадает интерес, отметила Диденко.

«В этом году возможность для концертной деятельности в стенах школы нам подарила компания „Газпромнефть - смазочные материалы“. У нас установили профессиональное световое и звуковое оборудование , можно будет полноценно готовиться к покорению новых вершин!» - рассказала директор школы.

Певец и спортсмен Мирон увлекается не только вокалом, но и актерским мастерством, а также спортом. Мальчик занимается в школе Олимпийского резерва и защищает ворота своей команды в Первенстве Московской области по хоккею. Луженский завоевал третье место среди вратарей в Национальной детской хоккейной лиге. Мирон уже задумывается о будущем и строит амбициозные планы, в которых есть место нескольким сферам.

«Сложно определиться, я люблю и творчество, и спорт. Поэтому три дня буду хоккеистом, три - вокалистом!» - подытожил юный талант из Подмосковья.

Мирон проявил интерес к вокалу еще в три года. На тот момент ребенок не очень хорошо разговаривал, но зато активно пел.

«Мне купили телефон на батарейках, надо было нажать на одну кнопку - и будет звучать музыка. Я вставал на стульчик, мама включала песню, а я пел», - вспомнил Луженский.

Выступление с Бастой Телезрителям Луженский известен как участник девятого сезона шоу Первого канала «Голос. Дети». На конкурсе юный житель Подмосковья исполнил трек I Can’t Dance рок-группы Genesis. Пританцовывал даже Егор Крид, но мальчик мечтал попасть в команду к Басте, творчество которого любил с раннего детства.

Хотя Мирон не прошел этап поединков, сама возможность петь на главной сцене страны кажется ему победой. Но легендарным днем, который он запомнит навсегда, для юного исполнителя стало 18 июня 2022 года.

«Вместе с участниками из „Голоса“ я выступил на концерте Басты, где было 70 тысяч зрителей. До сих пор эмоции переполняют», - поделился мальчик.

Луженский также пел и снимался в клипе рэпера на песню «Рэквием» вместе с другими ребятами. Ребенок поблагодарил маститого музыканта за эту возможность.

Сцена - лучший учитель В прошлом году Мирон стал обладателем премии «Артист года» в Дубае, в этом - лауреатом второй степени конкурса «Солнечный зайчик - 2023» и победителем «Марафона таланта». Всего на счету юного певца более сотни побед в разных конкурсах.

Чтобы побеждать в конкурсах, необходима серьезная подготовка. В этом Мирону помогает высококлассный преподавательский состав Фрязинской детской школы искусств.

Однако лучший учитель - это сцена, которой сотрудники и воспитанники ДШИ долго были лишены. В 2015 году новое здание учебного заведения ввели в эксплуатацию без оборудованного концертного зала.

Директор Фрязинской ДШИ Елена Диденко считает концерты неотъемлемой частью образовательного процесса. По ее словам, искусство - это особая среда, где один из главных элементов - возможность показать полученные знания и умения. Если детей ограничивать только занятиями и репетициями, пропадает интерес, отметила Диденко.

«В этом году возможность для концертной деятельности в стенах школы нам подарила компания „Газпромнефть - смазочные материалы“. У нас установили профессиональное световое и звуковое оборудование , можно будет полноценно готовиться к покорению новых вершин!» - рассказала директор школы.

Певец и спортсмен Мирон увлекается не только вокалом, но и актерским мастерством, а также спортом. Мальчик занимается в школе Олимпийского резерва и защищает ворота своей команды в Первенстве Московской области по хоккею. Луженский завоевал третье место среди вратарей в Национальной детской хоккейной лиге. Мирон уже задумывается о будущем и строит амбициозные планы, в которых есть место нескольким сферам.

«Сложно определиться, я люблю и творчество, и спорт. Поэтому три дня буду хоккеистом, три - вокалистом!» - подытожил юный талант из Подмосковья.

Дети Музыка
23 января 2024, 15:00
Платить налоги и ужесточать законодательство. Блогер Цыренов — о деле Блиновской
РИА «Новости»
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«Королеву марафонов» Елену Блиновскую отправили в СИЗО, ей может грозить до 16 лет колонии. Блогер Лерчек тоже привлекла внимание правоохранителей, она только недавно выплатила долг в 124 миллиона рублей. Государство усилило контроль за деятельностью блогеров. Эту тему обсудили предприниматель, блогер Тимур Цыренов и Екатерина Малашенко в стриме «360».

Нужно вовремя платить налоги В обществе считают, что Блиновская не обеднела бы, если бы вовремя платила налоги и соблюдала законодательство. Цыренов не исключил, что у «королевы марафонов» есть много подставных счетов. И сейчас, когда накапал большой штраф, она не может ими воспользоваться, так как все это оформлено на других людей.

«Поэтому, я считаю, нужно своевременно платить налоги. Я как блогер и как предприниматель, у меня есть свой завод по производству мягких игрушек, я с него плачу налоги. И блогосферу полностью веду по налоговой деятельности. Считаю, что нужно было своевременно все погасить», - подчеркнул Цыренов.

Официальная профессия Предприниматель допустил, что ужесточение законодательства поможет блогерам лучше ориентироваться в юридическом поле.

«Я считаю, что блогер - это уже должна быть как официальная профессия, за которой нужно как раз это все зарегламентировать. <…> Можно, наверное, сделать какие-то определенные правила, что блогер - это с определенного числа подписчиков или просмотров в день, и тогда ты становишься именно блогером. Так же как у СМИ есть определенная грань именно по просмотрам, когда ты можешь себя официально зарегистрировать», - объяснил Цыренов.

Автора «Марафона желаний» Блиновскую после заседания Замоскворецкого суда отправили в СИЗО-6 , сообщила московская прокуратура. В следственном изоляторе блогер будет находиться на общих условиях.

Законы Налоги Блогеры
23 января 2024, 13:33
Жительница Великого Новгорода станцевала в клубе полуобнаженной
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Девушка из Великого Новгорода станцевала в ночном клубе с обнаженной грудью. В соцсетях распространилось видео скандального танца, при котором присутствовали подростки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, мероприятие проходило в клубе «Пандора» 20 января. На вечеринке хватило разврата и без полуголого танца: целовались девушки, проходили весьма откровенные конкурсы. Теперь тусовкой заинтересовались в прокуратуре Новгородской области, а организаторы тем временем уверяют, что не поддерживают ЛГБТ*.

Сама девушка, станцевавшая в полуобнаженном виде, заявила, что ей стыдно за вечеринку. Она сама же отметила, что в клубе в тот день было много подростков.

Shot сыронизировал о том, что девушка вдохновилась наделавшей шума «голой» вечеринкой блогером Анастасией Ивлеевой. Участие в ней обернулось для звезд российской эстрады многочисленными проблемами.

*Движение ЛГБТ признали в России экстремистским и запретили.

Скандалы Видео ЛГБТ
23 января 2024, 11:23
Более 86,5 тысячи семей создали в Москве за год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В 2023 году в Москве церемонию бракосочетания провели для 86 594 пар. Чаще всего женились в августе и июле, а главным свадебным днем стало 7 июля. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Впервые в брак вступили 52% молодоженов. Чаще всего москвичи заключают брак в возрасте 25 лет. Выездные церемонии в торжественной обстановке провели для 23% пар.

«Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню „ОКО“ и особняк Спиридонова», - уточнил Собянин.

Онлайн-сервисами для подачи заявления о заключении брака через портал госуслуг и на mos.ru воспользовались 64% молодоженов. Больше всего заявлений пришло в загсы 30 ноября.

Кроме того, в дворцах бракосочетания в Москве можно также отпраздновать и юбилей свадьбы. В 2023 году провели около 300 таких церемоний.

В новогодние каникулы в Москве заключили брак более 150 пар.

Семья Брак Сергей Собянин Москва

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