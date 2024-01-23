Абортам нет оправданий. Патриарх Кирилл в Совфеде раскритиковал западные ценности

Юный житель Московской области Мирон Луженский в свои 10 лет успел поучаствовать в более чем 120 песенных конкурсах и выступить в «Лужниках» на одной сцене с рэпером Бастой. Мальчик рассказал о своем пути к успеху в рамках спецпроекта РИАМО о талантливых детях Подмосковья «Открывая таланты».

Мирон проявил интерес к вокалу еще в три года. На тот момент ребенок не очень хорошо разговаривал, но зато активно пел.

«Мне купили телефон на батарейках, надо было нажать на одну кнопку - и будет звучать музыка. Я вставал на стульчик, мама включала песню, а я пел», - вспомнил Луженский.

Выступление с Бастой Телезрителям Луженский известен как участник девятого сезона шоу Первого канала «Голос. Дети». На конкурсе юный житель Подмосковья исполнил трек I Can’t Dance рок-группы Genesis. Пританцовывал даже Егор Крид, но мальчик мечтал попасть в команду к Басте, творчество которого любил с раннего детства.

Хотя Мирон не прошел этап поединков, сама возможность петь на главной сцене страны кажется ему победой. Но легендарным днем, который он запомнит навсегда, для юного исполнителя стало 18 июня 2022 года.

«Вместе с участниками из „Голоса“ я выступил на концерте Басты, где было 70 тысяч зрителей. До сих пор эмоции переполняют», - поделился мальчик.

Луженский также пел и снимался в клипе рэпера на песню «Рэквием» вместе с другими ребятами. Ребенок поблагодарил маститого музыканта за эту возможность.

Сцена - лучший учитель В прошлом году Мирон стал обладателем премии «Артист года» в Дубае, в этом - лауреатом второй степени конкурса «Солнечный зайчик - 2023» и победителем «Марафона таланта». Всего на счету юного певца более сотни побед в разных конкурсах.

Чтобы побеждать в конкурсах, необходима серьезная подготовка. В этом Мирону помогает высококлассный преподавательский состав Фрязинской детской школы искусств.

Однако лучший учитель - это сцена, которой сотрудники и воспитанники ДШИ долго были лишены. В 2015 году новое здание учебного заведения ввели в эксплуатацию без оборудованного концертного зала.

Директор Фрязинской ДШИ Елена Диденко считает концерты неотъемлемой частью образовательного процесса. По ее словам, искусство - это особая среда, где один из главных элементов - возможность показать полученные знания и умения. Если детей ограничивать только занятиями и репетициями, пропадает интерес, отметила Диденко.

«В этом году возможность для концертной деятельности в стенах школы нам подарила компания „Газпромнефть - смазочные материалы“. У нас установили профессиональное световое и звуковое оборудование , можно будет полноценно готовиться к покорению новых вершин!» - рассказала директор школы.

Певец и спортсмен Мирон увлекается не только вокалом, но и актерским мастерством, а также спортом. Мальчик занимается в школе Олимпийского резерва и защищает ворота своей команды в Первенстве Московской области по хоккею. Луженский завоевал третье место среди вратарей в Национальной детской хоккейной лиге. Мирон уже задумывается о будущем и строит амбициозные планы, в которых есть место нескольким сферам.

«Сложно определиться, я люблю и творчество, и спорт. Поэтому три дня буду хоккеистом, три - вокалистом!» - подытожил юный талант из Подмосковья.

Мирон проявил интерес к вокалу еще в три года. На тот момент ребенок не очень хорошо разговаривал, но зато активно пел.

«Мне купили телефон на батарейках, надо было нажать на одну кнопку - и будет звучать музыка. Я вставал на стульчик, мама включала песню, а я пел», - вспомнил Луженский.

Выступление с Бастой Телезрителям Луженский известен как участник девятого сезона шоу Первого канала «Голос. Дети». На конкурсе юный житель Подмосковья исполнил трек I Can’t Dance рок-группы Genesis. Пританцовывал даже Егор Крид, но мальчик мечтал попасть в команду к Басте, творчество которого любил с раннего детства.

Хотя Мирон не прошел этап поединков, сама возможность петь на главной сцене страны кажется ему победой. Но легендарным днем, который он запомнит навсегда, для юного исполнителя стало 18 июня 2022 года.

«Вместе с участниками из „Голоса“ я выступил на концерте Басты, где было 70 тысяч зрителей. До сих пор эмоции переполняют», - поделился мальчик.

Луженский также пел и снимался в клипе рэпера на песню «Рэквием» вместе с другими ребятами. Ребенок поблагодарил маститого музыканта за эту возможность.

Сцена - лучший учитель В прошлом году Мирон стал обладателем премии «Артист года» в Дубае, в этом - лауреатом второй степени конкурса «Солнечный зайчик - 2023» и победителем «Марафона таланта». Всего на счету юного певца более сотни побед в разных конкурсах.

Чтобы побеждать в конкурсах, необходима серьезная подготовка. В этом Мирону помогает высококлассный преподавательский состав Фрязинской детской школы искусств.

Однако лучший учитель - это сцена, которой сотрудники и воспитанники ДШИ долго были лишены. В 2015 году новое здание учебного заведения ввели в эксплуатацию без оборудованного концертного зала.

Директор Фрязинской ДШИ Елена Диденко считает концерты неотъемлемой частью образовательного процесса. По ее словам, искусство - это особая среда, где один из главных элементов - возможность показать полученные знания и умения. Если детей ограничивать только занятиями и репетициями, пропадает интерес, отметила Диденко.

«В этом году возможность для концертной деятельности в стенах школы нам подарила компания „Газпромнефть - смазочные материалы“. У нас установили профессиональное световое и звуковое оборудование , можно будет полноценно готовиться к покорению новых вершин!» - рассказала директор школы.

Певец и спортсмен Мирон увлекается не только вокалом, но и актерским мастерством, а также спортом. Мальчик занимается в школе Олимпийского резерва и защищает ворота своей команды в Первенстве Московской области по хоккею. Луженский завоевал третье место среди вратарей в Национальной детской хоккейной лиге. Мирон уже задумывается о будущем и строит амбициозные планы, в которых есть место нескольким сферам.

«Сложно определиться, я люблю и творчество, и спорт. Поэтому три дня буду хоккеистом, три - вокалистом!» - подытожил юный талант из Подмосковья.