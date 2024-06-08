08 июня 2024, 08:46

Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов

РИА «Новости»
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В этом году Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».

«Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России», - отметил Бжания.

Только за прошлый год в Абхазии ввели в эксплуатацию порядка 183 объектов туристической направленности. При этом в целом по стране их 1025. Все это, по его мнению, говорит, что Абхазия обладает огромным потенциалом. В полной мере раскрыть его можно при сотрудничестве с Россией, указал Бжания.

Уже в конце года в Абхазии запустят аэропорт в Сухуме. Ожидается, что самолеты из него смогут летать в семь российских городов. Такая мера может помочь увеличить поток туристов на 50%.

Путешествия Туризм Абхазия Самолеты Россия
08 июня 2024, 08:33
Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России
РИА «Новости»
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Уже в конце года в Абхазии запустят аэропорт в Сухуме. Ожидается, что самолеты из него смогут летать в семь российских городов. Такое заявление во время Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России», - сказал Бжания.

Он не исключил, что это поможет увеличить поток туристов на 50%.

Еще осенью прошлого года правительство Абхазии подписало соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме. Первый пробный полет наметили на июль 2024 года.

Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок» ранее провели исследование и выяснили, что россияне для отдыха чаще всего выбирают курорты Абхазии. При этом еще в прошлом году в лидерах находилась Турция.

Отдых Турция Абхазия Самолеты Россия ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 03:40
Дочери заведующей детсадом на Кубани провели эксклюзивный выпускной без детей
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Необычный выпускной провели в станице Васюринской на Кубани. Единственным гостем праздника стала дочь заведующей детсадом, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, девочке сказали, что другие дети заболели ветрянкой. Однако на деле их отсутствие было связано с конфликтом между родителями и администрацией детского сада.

На заведующую дошкольного учреждения поступали жалобы на поборы и попытки «сделать сад с церковным уклоном». Родители других детей предложили отметить выпускной в другом месте. В итоге праздник для дочки заведующей организовали в индивидуальном порядке.

Управление образования администрации Динского района проведет проверку, а заведующей объявят замечание.

Ранее в Магадане заведующая детским садом получила срок из-за гибели ребенка. На одного из воспитанников сошел снег с крыши здания.

Праздники Выпускные Дети Детские сады Образование
08 июня 2024, 02:41
Обезьяну нашли в павильонах «Москино» в Новой Москве
РИА «Новости»
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Обезьяну, обнаруженную в павильонах «Москино» в Новой Москве», передали в Московский зоопарк. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

«Обезьянку, найденную сегодня в Новой Москве в павильонах „Москино“, передали в Московский зоопарк. Сейчас с ней все хорошо, обживается в просторном вольере», - отметили в ведомстве.

Животное будет находиться в зоопарке до тех пор, пока не найдут ее хозяина.

Видео с обезьяной, гуляющей по перекрытиям под крышей одного из павильонов, опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

«Несостоявшуюся актрису поймали и накормили. Аппетит, кстати, отменный. Теперь в кинопарке ищут хозяина обезьянки», - уточнил канал.

Ранее спасатели сняли с дерева уличного кота , который забрался в вольер с волками в Московском зоопарке. Бродячее животное вызволили, его забрали сотрудники, оставив жить в дирекции зоосада. Кота назвали Симбой и обещали за ним ухаживать.

Обезьяну, обнаруженную в павильонах «Москино» в Новой Москве», передали в Московский зоопарк. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Животные Зоопарки Москва
08 июня 2024, 01:40
Работник российского завода стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера
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Работник завода в Железногорске стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера. За месяц работы ему начислили 1,7 миллиона рублей — в 100 раз больше положенной зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Работник завода в Железногорске стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера. За месяц работы ему начислили 1,7 миллиона рублей - в 100 раз больше положенной зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина работал заготовщиком на прокатном станке. За первый месяц работы он получил 17 тысяч рублей, а за второй - 1,7 миллиона.

Руководство предприятия потребовало вернуть деньги, по словам мужчины, ему даже угрожали. Дело дошло до суда, но компания его проиграла - как в первой, так и в последующих инстанциях. Суд встал на сторону сотрудника, постановив оставить ему переведенные по ошибке деньги.

Часть неожиданно свалившихся денег мужчина потратил на покупку двух новых автомобилей, а часть пожертвовал на нужды СВО.

Ранее слесарь из Магнитогорска выиграл в лотерею 607 миллионов рублей. Мужчина признался, что эта сумма приблизительно равна его зарплате за 500 лет. Он в течение двух лет покупал лотерейные билеты и указывал одинаковые цифры.

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