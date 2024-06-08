Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов

«Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России», - отметил Бжания.

Только за прошлый год в Абхазии ввели в эксплуатацию порядка 183 объектов туристической направленности. При этом в целом по стране их 1025. Все это, по его мнению, говорит, что Абхазия обладает огромным потенциалом. В полной мере раскрыть его можно при сотрудничестве с Россией, указал Бжания.

Уже в конце года в Абхазии запустят аэропорт в Сухуме. Ожидается, что самолеты из него смогут летать в семь российских городов. Такая мера может помочь увеличить поток туристов на 50%.