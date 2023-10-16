Аббас высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа

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«Президент [Аббас] подтвердил необходимость прекратить нападения, прекратить нападения на палестинское гражданское население и создать безопасные коридоры для доставки медикаментов и продуктов питания, а также для обеспечения водой и электричеством населения Газы», - передало издание.

Он также выразил соболезнования президенту Путину и семьям российских жертв, погибших во время нынешней эскалации в секторе Газа. Он добавил, что мира и безопасности можно достичь лишь путем реализации решения о создании двух государств, основанного на резолюциях международной легитимности и признания Палестины. Лидер страны также подчеркнул необходимость предотвращения попыток вытеснения палестинцев из сектора Газа.

Отношения Израиля и Палестины обострились 7 октября после того, как боевики палестинского движение ХАМАС выпустили по израильским городам тысячи ракет. Израильская армия начала наносить ответные удары. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные готовы к продолжительной войне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему важна позиция ведомств по ситуации в Израиле и секторе Газа. В зоне конфликта находится много россиян. МИД пообещал приложить все усилия для вывоза жителей РФ из Палестины и Израиля.