20 апреля 2024, 12:15

«А кто запретит?» Почему Жириновскому не помогли прививки от ковида

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Политик Владимир Жириновский был невероятно образованным и эмоциональным человеком, рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в интервью журналистке Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка». Он также порассуждал о возможных причинах смерти политика.

Специалист не стал исключать возможность того, что на болезнь политика могло повлиять чрезмерное увлечение вакцинацией. Если он действительно поставил себе за короткий период времени сразу восемь прививок, то могли возникнуть осложнения, указал Бокерия.

Он добавил, что не может с точностью ответить на вопрос о причине смерти Жириновского, так как не знает подробностей. По его мнению, основатель ЛДПР мог не консультироваться с врачами и самостоятельно принимать решения о своем здоровье и проходить повторные вакцинации.

«А кто запретит?» - задался вопросом Лео Бокерия.

Он охарактеризовал Жириновского как «невероятно доброго, остроумного, благожелательного человека».

Академик вспомнил, как политик приезжал в институт, чтобы больше о нем узнать, и после экскурсии по зданию Бокерия и основатель ЛДПР пошли пить чай.

«Мы попили этот чай, больше ничего не пили. <…> И выходим через заднюю дверь кабинета. И надо же такому случиться, в этот момент шла небольшая толпа на ученый совет», - отметил Лео Бокерия.

Он с иронией добавил, что Жириновский моментально отреагировал на идущих неподалеку людей.

«Он первый вышел, и я смотрю, он встал передо мной как стена, я даже выйти не могу. Он их пропустил, ко мне повернулся. У него реакция на небольшие группы людей была потрясающая, я сам убедился», - заключил академик.

Ранее в Сети появилась видеозапись с политическими прогнозами , которые делал Жириновский. Основатель ЛДПР предсказывал войну между ЦАХАЛ и Ираном в 2024 году и предупреждал, что этот конфликт нужен Израилю.

Болезни Врачи Ученые Вакцинация Владимир Жириновский ЛДПР
20 апреля 2024, 11:03
Володин призвал не создавать политический скандал вокруг школы Ильина
Global Look Press
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Высшая научная школа имени Ильина при РГГУ оказалась в центре жарких споров из-за того, что названа в честь известного русского философа — Ивана Ильина. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал не превращать дискуссию в политический скандал.

«Научный поиск и дискуссии - важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги. Это неправильно и неуместно», - подчеркнул он.

Володин считает, что сейчас неподходящее время, чтобы начинать такие споры и ставить в приоритет свои политические взгляды, а не интересы страны.

«Не раз говорил, повторю и сейчас: победить нашу страну извне невозможно. Опасность возникает, когда наше общество допускает внутренние распри», - напомнил политик.

Он добавил, что необходимо проявлять мудрость, не поддаваться навязанной разрушающей повестке. Володин призвал задуматься о будущем страны, которая должна быть единой, сильной и суверенной.

Ранее философ Александр Дугин, который возглавляет ВПШ имени Ивана Ильина при РГГУ, увидел след западных спецслужб в петиции против учебно-научного центра. При этом инициаторами петиции выступили студенты вуза, указав на то, что Ильин был «сторонником деятельности немецко-фашистского режима».

Высшая научная школа имени Ильина при РГГУ оказалась в центре жарких споров из-за того, что названа в честь известного русского философа - Ивана Ильина. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал не превращать дискуссию в политический скандал.

Вузы Школы Скандалы Госдума РФ Россия Студенты
20 апреля 2024, 09:58
Банки предложили обязать в течение суток выдавать полиции данные о переводах
Freepik
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Министерство внутренних дел России разработало проект, согласно которому кредитные организации обяжут в течение суток пересылать полиции запрошенную информацию о денежных переводах. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации ведомства, эта инициатива сократит сроки исполнения запросов и тем самым повысит эффективность мер по аресту имущества и защиты пострадавших от мошенников людей.

В рамках проекта предлагается дополнить статью Уголовно-процессуального кодекса об обязанностях операторов по денежным переводам. В МВД добавили, что банки смогут оперативно исполнять запросы с помощью системы электронного документооборота. В ведомстве указали, что реализация проекта не повлияет на доходы и расходы государства.

Ранее МВД напомнило россиянам, что в магазине приложений App Store появились поддельные сервисы банков. С помощью фишинговых платформ злоумышленники похищают персональные данные пользователей.

Банки МВД РФ Доходы Деньги Полиция
20 апреля 2024, 01:42
Росимущество со второй попытки продало «Росспиртпром»
Freepik
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Росимущество со второй попытки смогло продать одного из самых крупных производителей спирта, акционерное общество «Росспиртпром». Информацию об этом опубликовали на сайте электронных торгов госимущества ГИС «Торги».

Первая цена лота составила 10,61 миллиардов рублей. В итоге общество продали за 8,289 миллиарда. Регистрация заявок на участие продолжалась до 10 апреля. Сначала аукцион запланировали на 24 января, но 17 января его отменили, потому что не было заявок.

Пакет акций АО «Росспиртпром» включили в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы. У АО «Росспиртпром» есть восемь спиртовых предприятий - в Курской, Тульской, Новосибирской и других областях. Помимо этого, общество имеет две сервисные компании.

Ранее стало известно о продаже Центрального детского магазина на Лубянке в Москве. Его купила группа компаний «Киевская площадь». До этого магазин принадлежал компании «Галс-Девелопмент», представители которой не стали комментировать закрытую сделку.

Аукционы
19 апреля 2024, 19:51
Балканский вихрь «Гори» накрыл Центральную Россию
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Центральная Россия оказалась во власти сильного шторма — балканского вихря «Гори». Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале снимок спутника «Метеор-М».

Центральная Россия оказалась во власти сильного шторма - балканского вихря «Гори». Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале снимок спутника «Метеор-М».

Последствия непогоды уже наблюдают в разных частях города. В частности, на улице Машиностроения у станции метро «Дубровка» ураган снес металлический лист с крыши пятиэтажного офисного здания. Кусок железа упал на тротуар. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Сильный ветер в мегаполисе также валит деревья. Представители комплекса городского хозяйства предупредили москвичей, что непогода сохранится до вечера 19 апреля.

«C 18 апреля в столице действует „желтый“ уровень погодной опасности. Ожидается, что выпадет почти месячная норма осадков», - говорится в сообщении.

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