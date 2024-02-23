23 Февраля: вспомнить, как быть мужчинами

Далее - прямая речь.

И так День защитника Отечества приобрел для всех нас совершенно новые смыслы - предельно актуальные, значимые, важные. Потому что мы увидели людей мужественных и ответственных. Увидели настоящих мужчин. И сегодня, 23 Февраля, каждый из нас вспоминает их - тех, благодаря кому мы живы, тех, благодаря кому мы продолжаем движение; настоящие люди, настоящие мужчины. Им мы говорим спасибо.

Да, сегодня в первую очередь день благодарности. Ну, а праздновать - так чтобы по-настоящему, хотя и со слезами на глазах, ибо многих мы потеряли, - будем чуть позже. Когда одержим окончательную победу.

Впрочем, обвинения в инфантилизме имеют под собой реальные основания, более чем. Но беда еще и в том, что в медиа активно культивируется образ слабого, поверженного мужчины: в лучшем случае неудачника, в худшем - алкоголика, безответственного отца и так далее. Это, собственно, не означает, что такого нет, но это ставит вопрос: неужели нет ничего другого? «Мы из поколения мужчин, воспитанных матерями», - говорил Тайлер Дерден в «Бойцовском клубе». И герои этой книги-фильма как раз-таки хотели возмужать - или так: пытались возмужать довольно радикальными способами. Лучше же всего инициацию мужчины (этапы становления мужчины, что точнее) описал Джек Лондон в «Морском волке». Семь ступеней - и ты мужчина. Но в новые времена все иначе. И мужчин, как утверждают некоторые, что называется, днем с огнем не сыщешь. Точка зрения спорная, но обсуждаемая.

Те, благодаря кому мы живы Однако все кардинально изменилось два года назад. Нет, конечно, настоящих мужчин в нашей стране хватало и до этого, просто они оставались чуть в тени, в стороне. Они не рисовались и не выпячивали себя.

Мужская доля Праздник 23 Февраля по большей части всегда находился в тени праздника 8 Марта. Причина того очевидна: 23 Февраля не считался Международным мужским днем, а в основном связывался с армией и флотом. Служили меж тем в стране не все. Поэтому женщин стабильно поздравляли на 8 Марта, а что касается мужчин, подарки доставались не всем.

Об этом не принято говорить - или говорится немного в ином ключе, - но мужской части населения в России в принципе не очень легко. Достаточно сказать, что мужчины в нашей стране живут на целых 10 лет меньше, чем женщины. Связывают это обычно с вредными привычками и пороками, но на самом деле одна из главных проблем в том, что мужчина вынужден проживать свою жизнь в вечном молчании.