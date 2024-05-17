Занятия в школах Севастополя отменили после массированной атаки БПЛА

«В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах», - заявил он.

С детьми, которых уже привели в детсады, по словам Развожаева, воспитатели останутся до прихода родителей. Он заявил, что на подстанцию упали обломки БПЛА, и восстановление займет около суток. Из-за этого в Севастополе ввели точечные отключения света.

Силы ПВО отразили массированную атаку , сбив над приграничными регионами более 100 дронов. В Крыму перехватили и уничтожили 51 БПЛА, в Краснодарском крае - 44. Еще семь ликвидировали в Белгородской и Курской областях.