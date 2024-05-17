17 мая 2024, 08:22

Занятия в школах Севастополя отменили после массированной атаки БПЛА

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Севастополе ввели точечные отключения света из-за повреждения подстанции. Занятия в учебных заведениях отменили, объявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах», - заявил он.

С детьми, которых уже привели в детсады, по словам Развожаева, воспитатели останутся до прихода родителей. Он заявил, что на подстанцию упали обломки БПЛА, и восстановление займет около суток. Из-за этого в Севастополе ввели точечные отключения света.

Силы ПВО отразили массированную атаку , сбив над приграничными регионами более 100 дронов. В Крыму перехватили и уничтожили 51 БПЛА, в Краснодарском крае - 44. Еще семь ликвидировали в Белгородской и Курской областях.

Школы Крым Севастополь Детские сады Образование
16 мая 2024, 10:26
Минобрнауки рассказало о судьбе бакалавриата после его упразднения в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам», - указал он.

Дипломы бакалавров сохранят свою значимость. Стоящие за документами знания никуда не делись, что прекрасно понимают работодатели, заверил министр. Он добавил, что отмена бакалавриата - новая точка отсчета в развитии национальной системы образования.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что термин «бакалавр» упразднят со следующего года. В стране будет просто высшее и высшее специализированное образование.

Россия Образование Наука
12 мая 2024, 16:23
Назван срок перевода вузов России на новую модель образования
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские вузы перейдут на новую систему образования и поменяют правила приема в 2026 году. Как сообщил ТАСС, об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

Российские вузы перейдут на новую систему образования и поменяют правила приема в 2026 году. Как сообщил ТАСС , об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что новую систему уже опробовали в шести российских высших учебных заведений и через два года начнут внедрять по всей стране.

Комментируя пересмотр приема в вузы, Чернышенко пояснил, что основной упор сделают на специальности, которые внесут больший вклад в реализацию национальных проектов по технологическому лидерству.

Кандидат в вице-премьеры добавил, что на новый учебный год в вузах появится 620,5 тысячи бюджетных мест, из которых 28,5 тысячи придется на высшие учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Основной набор на бесплатные места проведут на факультетах инженерной и медицинской направленности, а также для будущих учителей.

Дмитрий Чернышенко вошел в число кандидатов на пост вице-премьера, которых внес на рассмотрение Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее заместитель главы кабмина занимался вопросами цифровизации, связи, СМИ, а также курировал сферы культуры, туризма и спорта. В новом правительстве он сохранит только часть полномочий, но займется вопросами образования.

Вузы Россия Правительство РФ Образование
10 мая 2024, 15:04
В России усилят работу по обновлению детсадов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство в сотрудничестве с регионами планирует усилить работу по обновлению и ремонту дошкольных образовательных учреждений. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин на заседании в Госдуме, трансляцию которого организовали на сайте нижней палаты парламента.

«Родители хотят дать ребенку лучшее образование. Оно закладывает основу для будущих успехов во взрослой жизни», - подчеркнул он.

Мишустин подчеркнул, что здесь важно учитывать возможность устроить ребенка в современный и хорошо оборудованный сад, а потом - в школу.

«Поэтому вместе с регионами мы усилим работу по обновлению и ремонту дошкольных образовательных учреждений», - пообещал и. о. премьер-министра.

Там, где проблема нехватки мест стоит особенно остро, обратил внимание Мишустин, продолжат строить детсады. Возводить их будут в том числе за счет средств федерального бюджета.

Он также выступил за продление программы материнского капитала до 2030 года и усиление адресности мер поддержки россиян.

Дети Школы Россия Михаил Мишустин Образование
07 мая 2024, 08:27
Участниками проекта «Инженерный класс в московской школе» стали более трех тысяч учеников
Читайте нас в: Google Новости
Проект «Инженерный класс в московской школе» дал более чем трем тысячам столичных старшеклассников возможность в реальности познакомиться с технологическим процессом производства на предприятиях Москвы. В первом квартале 2024 года к проекту присоединились более 60 промышленных площадок из 16 отраслей промышленности. Об этом рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«За январь–март для школьников провели свыше 165 экскурсий. В рамках проекта молодые люди посетили промпредприятия столицы, познакомились с технологическим процессом производства, изучили работу станков и оборудования, наблюдали за действиями специалистов», - рассказал он.

Проект «Инженерный класс в московской школе» запустил департамент образования и науки Москвы. Одним из его ключевых партнеров стал департамент инвестиционной и промышленной политики.

Главная цель обучения в инженерных классах - популяризация технических специальностей среди старшеклассников и формирование кадрового резерва из выпускников школ, которые выбрали для себя профессии в высокотехнологичных отраслях.

Проводимые в рамках проекта экскурсии для школьников носят практико-ориентированный характер. Их разработали методисты Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета. В ходе знакомства с производством ученики профильных классов сразу погружаются в свою будущую профессию.

Во время тура на завод «Экопласт» (входит в «Корпорацию Экополис») школьники увидели экологический процесс переработки корпусов электроники и бытовой техники, когда смесь из различных полимеров разделяют по видам. Предприятие входит в единственный в России комплекс по экологичной утилизации электроники и производства вторичной продукции.

Среди других экскурсий, которые провели для учеников инженерных классов московских школ, стали косметический завод «Фаберлик», а также Щербинский лифтостроительный завод, обеспечивший подъемниками более 240 тысяч подъездов многоэтажных домов.

Инженерные классы технологического, химического, авиастроительного и космического профилей сегодня работают в 225 школах Москвы. Обучение с углубленным изучением точных наук инженерной практикой, робототехникой и технологиями современного производства проходят более 10 тысяч детей и подростков. Больше информации о предпрофессиональном образовании в столице можно узнать на сайте «Школа.Москва».

Школы Экскурсии Школьники Заводы Промышленность Москва

Новости по теме