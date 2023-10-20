Занятия в 24 вузах подготовили для москвичей старшего поколения

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«Столичные вузы на протяжении пяти лет являются надежными партнерами проекта и предлагают участникам широкое разнообразие учебных программ - от исторических лекций до программ профессиональной переподготовки», - подчеркнул он.

Свои двери для обучения жителей старшего возраста открыли Московский государственный университет имени Ломоносова, Российский экономический университет имени Плеханова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и многие другие ведущие вузы города.

Записаться на занятия можно в районных отделах долголетия. Подробную информацию опубликовали на сайте проекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что любители спорта также смогут найти много интересного. Им предложат выбрать из 50 видов активностей, начиная от гимнастики и заканчивая футболом.