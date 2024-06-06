Законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму

По данным агентства, законопроект об отмене ЕГЭ подготовили депутаты трех фракций: ЛДПР, КПРФ и СПЗП. Согласно документу, вместо единого госэкзамена предлагается вернуть традиционную государственную итоговую аттестацию.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года. Результаты сданных ранее ЕГЭ будут действовать еще четыре года, вузы смогут принимать их в качестве вступительных испытаний.

«Последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников», - объяснил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы инициативы подчеркнули, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число суицидов среди подростков. Также они раскритиковали единый экзамен за то, что на нем работает «память школьника, а не мышление».

Ранее ЕГЭ попал в центр скандала. Выпускники одной из школ Воронежа рассказали, что их заставили раздеться для допуска на экзамен.