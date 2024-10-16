Законопроект об альтернативе ЕГЭ отклонили в Госдуме

Она объяснила, почему большинство членов комитета не поддержали проект. По ее словам, в случае принятия инициативы нельзя будет сопоставить процедуры и результаты экзаменов, которые сдавались в разных формах. Из-за этого у абитуриентов могут возникнуть неравные при поступлении в вузы.

Депутат добавила, что комитет отклонил инициативу, но фракция «Справедливая Россия - За правду» не согласна с его позицией. Некоторые парламентарии считают, что абитуриентам необходимо предоставить выбор, и в таком случае ЕГЭ решат сдавать единицы.

«Поэтому продолжим выступать против такой формы экзамена», - подчеркнула Лантратова.

Ранее она сообщила о нехватке квалифицированных инженеров в России. Депутат указала на необходимость ввести изменения в экзаменационной системе, чтобы устранить препятствия для достижения технологического прогресса.