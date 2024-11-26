Законопроект о приеме в школы детей мигрантов рассмотрят в I чтении 10 декабря

Документ предусматривает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей в России, а также уровня знания русского языка при зачислении детей иностранцев в школы.

«По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов», - обратил внимание Володин.

И у этих детей, по оценкам учителей, часто возникают проблемы с освоением образовательной программы, также имеются сложности в общении со сверстниками и педагогами.

Помимо этого, надо учитывать, что плохое знание русского или его полное отсутствие у детей мигрантов становится причиной стресса у самого ребенка, добавил спикер ГД. Плюс это создает сложности и для его одноклассников, «Педагоги не могут качественно передавать им знания, что приводит к трудностям в осваивании образовательной программы. Без знания русского языка это невозможно», - констатировал парламентарий.

По его мнению, принятие законопроекта поможет реализовать госгарантий на качество образования, а также обеспечит гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса.