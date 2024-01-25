Выставку об истории среднего профессионального образования открыли в Москве

Ознакомится с выставкой можно в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории». Она включает фотографии, видеокадры и документы Главархива и столичного Департамента образования и науки, затрагивающие период с 1917 года по сегодняшний день.

«Новая выставка охватывает важные периоды в истории московских профессионально-технических училищ: их зарождение, основные советские реформы, жизнь учебных заведений в сложные для страны периоды, образование первых колледжей», - поделился начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

В пресс-службе добавили, что сегодня в системе столичного социального комплекса работают 53 колледжа. В них обучаются свыше 100 тысяч студентов, которые получат более 170 специальностей и профессий, востребованных во всех отраслях экономики Москвы. Более того, до 70% занятий посвящено практической подготовке и отработке навыков.

Также до конца года в Москве планируют обновить свыше 230 площадок и создать около 90 новых лабораторий и мастерских.

О современной образовательной среде жители столицы могут узнать на выставке «Россия». Новый тематический трек открыли недавно в пространстве Москвы на ВДНХ.