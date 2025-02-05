Выпускников российских медвузов захотели отправлять на обязательные отработки

С таким предложением выступило Министерство здравоохранения. Ведомство уже подготовило поправку к закону «Об образовании».

Согласно проекту, после окончания обучения выпускникам нужно будет два или три года отработать в государственной или частной клинике, входящей в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

В случае отказа будущим медикам придется вернуть бюджетные затраты за свое обучение в двукратном размере. Журналисты отметили, что подготовка студента-медика обходится государственному бюджету примерно в 203,1 тысячи рублей в год. Из этого следует, что штраф может составить примерно 2,5 миллиона рублей.

Ранее группа депутатов ГД разработала поправки в закон о сиротах. Проект подразумевает, что студентам без родителей буду оказывать бесплатную юридическую помощь.