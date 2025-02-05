05 февраля 2025, 08:45

Выпускников российских медвузов захотели отправлять на обязательные отработки

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В России могут ввести обязательную отработку для выпускников медицинских колледжей и вузов, которые обучались на бюджете. Об этом сообщил «Коммерсант».

С таким предложением выступило Министерство здравоохранения. Ведомство уже подготовило поправку к закону «Об образовании».

Согласно проекту, после окончания обучения выпускникам нужно будет два или три года отработать в государственной или частной клинике, входящей в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

В случае отказа будущим медикам придется вернуть бюджетные затраты за свое обучение в двукратном размере. Журналисты отметили, что подготовка студента-медика обходится государственному бюджету примерно в 203,1 тысячи рублей в год. Из этого следует, что штраф может составить примерно 2,5 миллиона рублей.

Ранее группа депутатов ГД разработала поправки в закон о сиротах. Проект подразумевает, что студентам без родителей буду оказывать бесплатную юридическую помощь.

Вузы Рубль Здравоохранение Законы Депутаты Россия Студенты Образование
03 февраля 2025, 17:47
Всероссийский открытый диктант по немецкому языку пройдет с 17 по 28 февраля
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ассоциация «Международный союз немецкой культуры» совместно с Российско-немецкими домами и вузами проведет акцию Tolles Diktat — открытый диктант по немецкому языку. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

Мероприятие приурочат к Международному дню родного языка, который отмечают 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. В 2025 году акция пройдет с 17 по 28 февраля, а 21 февраля в 13:00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция.

К участию приглашают школьников, студентов, слушателей языковых курсов и всех, кто изучает немецкий язык и хочет проверить свои знания. Тексты для диктанта, их объем и языковой уровень соответствуют требованиям программы по немецкому языку для школьников. Проверить свои знания можно будет от уровня А1 до С1.

Участникам онлайн-диктанта необходимо зарегистрировать на сайте или актуализировать имеющийся «Личный кабинет» до 20 февраля.

Образование
27 января 2025, 10:57
«Просвещение» не согласилось с решением ФАС по антимонопольному закону
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Издательство «Просвещение» сообщило, что не согласно с результатами проверки ФАС и не нарушало антимонопольное законодательство. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе компании.

«Издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции», - заявили там.

Федеральная антимонопольная служба обязала компанию передать в бюджет более двух миллиардов рублей, которые назвала незаконно полученным доходом. По мнению ведомства, издательство, доминируя на рынке школьных учебников, несправедливо завысило цены на них.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил сократить количество линеек учебников, одобренных для школьного образования, до трех, при этом выстроенных по общей системе. Сейчас, по его словам, в этой сфере царит хаос.

Законы ФАС России Образование
26 января 2025, 14:36
Некоторые вузы начнут начислять допбаллы за индивидуальные достижения абитуриентов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ряд российских вузов внесли изменения в правила поступления. Некоторые университеты будут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении, сообщил ТАСС.

К этим вузам относятся МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, РГСУ и РЭУ имени Плеханова.

Согласно с приказом Минобрнауки, российские университеты утвердили правила приема. Приемная кампания в балакавриат начнется 20 июня.

В 2025 году абитуриенты при приеме на целевое обучение вузы могут получить дополнительные баллы, если они участвовали олимпиадах и других профориентационных мероприятиях. Призеры определенных олимпиад также получили возможность поступить в некоторые университеты без вступительных испытаний.

«Следует обратить внимание, что для использования особого права поступающий должен сдать ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не менее чем на 75 баллов», - отметила проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская Ранее РАНХиГС и РЭУ имени Плеханова Плеханова увеличили число мест в вузах. В некоторых университетах для ряда направлений убрали испытания по иностранному языку.

Вузы Студенты
25 января 2025, 10:32
Самой популярной специальностью у московских выпускников стала экономика
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самыми популярными направлениями среди московских выпускников в 2024 году остались экономика, юриспруденция, а также технические специальности. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

По ее данным, за год дипломы о высшем образовании в Москве получили 194,8 тысячи молодых специалистов. Документы о получении образования по направлению «экономика и менеджмент» вручили 52,3 тысячи выпускникам, а по «юриспруденции» - 31,7 тысячи.

«Это в общей сложности 43% от всех выпускников. При этом, несмотря на безоговорочное лидерство, доля этих специальностей за последние пять лет снизилась на 7,9 процентного пункта», - добавили в пресс-службе.

Из-за спроса на специалистов ИТ-сектора и инновационных дисциплин все популярнее становятся направления, связанные с передовыми технологиями. За пять лет число выпускников по специальности «ИТ и математика» увеличилось в 1,6 раза, добавили в Департаменте.

Ранее в Госдуме предложили поднять студентам стипендии до прожиточного уровня. По словам депутата Сергея Гаврилова, выплаты можно увеличивать поэтапно, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Вузы Молодежь Экономика Москва

Новости по теме