«Вы всегда были для нас загадкой». Митрополит Крутицкий и Коломенский поздравил российских учителей

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«Школа остается в памяти на всю жизнь. Сегодня мы вспоминаем всех, кто давал нам знания, подавал яркий пример для подражания. Учителя были для нас всегда какой-то загадкой, мы относились к ним как к людям, которые знают настолько много, что могут удивлять каждый день, открывать новый мир», - рассказал митрополит.

Он пожелал учителям крепкого здоровья, мудрости, оставаться открытыми, добрыми и сеять добро - ведь это «всегда принесет плоды».

«От вас зависит будущее нашего Отечества. Пусть вашими трудами дети становятся благочестивыми, добрыми, порядочными, воплощают в себе все самое лучшее, тогда они смогут преобразить самих себя, а потом и наш мир», - обратился к педагогам митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Ранее педагогов и наставников поздравил президент Владимир Путин.