17 апреля 2024, 13:29

Вторая олимпиада по русскому языку для школьников Вьетнама пройдет в 2024 году

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В 2024 году при поддержке Минобрнауки России проведут вторую Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников. Первая такая олимпиада успешно состоялась в ноябре 2023 года.

Россия и Вьетнам планируют учредить межгосударственную образовательную организацию - Пушкинский центр. Это стало ключевой темой переговоров замглавы Минобрнауки РФ Константина Могилевского с заместителем министра образования и подготовки кадров Вьетнама Хоанг Минь Шоном во время визита вьетнамской делегации в Россию.

«Мы готовы совместно совершенствовать механизм отбора абитуриентов, чтобы обеспечить талантливым вьетнамским школьникам возможность учиться в российских университетах по направлениям, представляющим интерес для экономики Вьетнама», - подчеркнул Могилевский.

Соглашение о создании Консорциума российских и вьетнамских университетов подписали 1 декабря 2023 года.

«Мы видим большой потенциал не только в образовательном сотрудничестве вузов, но и в развитии университетской науки и совместных исследовательских проектов», - отметил Хоанг Минь Шон.

Вьетнамская делегация в составе около 30 вузов приехала в Москву для участия во Втором форуме ректоров университетов России и Вьетнама. Он состоится 18 апреля.

Вузы Русский язык Россия Школьники Вьетнам
02 апреля 2024, 13:16
Фейк: российские выпускники не будут сдавать ЕГЭ в 2024 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Сети распространилась информация о том, что российским 11-классникам в 2024 году не придется сдавать ЕГЭ. Данные проверил «360».

Появился ролик, в котором телеведущая в эфире новостного выпуска заявляет о том, что экзамены якобы отменили для всех школьников с пятого по 11-й классы включительно, а, значит, ЕГЭ тоже отменят. Выпускникам выставят итоговые оценки по результатам успеваемости за год.

Правда Как оказалось, видео выпустило телевидение города Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике - БТВ. Сюжет не имеет отношения не только к России, но и к 2024 году - выпуск новостей относится к весне 2020-го, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

В России ЕГЭ пройдет по плану: в соответствии с приказами Минпросвещения и Рособрнадзора, досрочный период сдачи экзаменов продлится с 22 марта по 22 апреля, основной период начнется 23 мая и продолжится до 1 июля. В качестве дополнительного периода выделили дни с 4 по 23 сентября, сообщил «Коммерсант».

Известно и расписание ОГЭ: досрочный период - с 23 апреля по 21 мая, основной - с 24 мая по 2 июня, дополнительный - с 3 по 24 сентября. Расписание ранее приводила Lenta.ru.

Таким образом, данные об отмене выпускных экзаменов в России в 2024 году - фейк.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейк

ЕГЭ Экзамены
20 марта 2024, 10:24
Проблемы нет. Депутат призвал вузы разрешить студентам-медикам практику в зоне СВО
Читайте нас в: Google Новости
Избирательный штаб Владимира Путина пожаловался на проблему студентов-медиков. Их волонтерство в зоне проведения спецоперации отказались засчитывать как летнюю практику. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил «360», что этот вопрос напрасно вынесли на уровень президента, так как его могли решить в самих вузах.

«Не вижу проблемы. Потому что студент-медик может отрабатывать практику в любой больнице. Другое дело, если это вопрос не лечебной практики, а они там таскают мешки или еще что-то делают, но не занимаются медицинской практикой», - сказал он.

Сергей Леонов сказал, что проблему оформления летней практики студентов-медиков в прифронтовых госпиталях и зоне СВО действительно нужно решать. Однако сделать это можно без обращения к президенту России, в правительство или Минздрав. Достаточно обратиться к руководству медвуза.

«Я не вижу необходимости в решении этого вопроса на уровне президента. Потому что он даже не законодательный. Максимум, что нужно, это приказ Минздрава, даже не постановление правительства. А вообще это решается на берегу в высшем учебном заведении», - сказал он.

Владимир Путин неоднократно отмечал важную роль медработников в зоне СВО. Он назвал оказание помощи бойцам важнейшей составляющей успеха.

Вузы Здравоохранение Госдума РФ Врачи Владимир Путин Студенты Образование
11 марта 2024, 15:35
Фейк: учителя начальных классов начали обучать детей по советским учебникам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что в некоторых российских школах преподаватели начали отказываться обучить детей по современным учебникам и используют советские издания по своим дисциплинам. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк В социальных сетях распространились сообщения , что в одной из школ в Новосибирске в учителя начальных классов отказываются учить детей по современным учебникам и используют советские издания.

Якобы педагоги критически относятся к качеству современных учебных пособий и считают, что они «отупляют» детей.

Правда На недостоверность этой информации указывает сразу несколько факторов. Во-первых, подобные сообщения «гуляют» по Сети на протяжении нескольких лет.

Расследование одного из изданий показало, что такие слухи периодически распространяют, начиная с 2015 года Поэтому эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Учебные заведения Новосибирска, которым приписывали подобные «эксперименты» с советскими учебниками, опровергают информацию и объясняют, что обучение детей по советским учебникам невозможно по закону.

Руководитель регионального министерства образования Сергей Федорчук также рассказал , что никаких официальных заявлений от школ, что они учат или хотят учить детей по советской программе, не поступало. Школы региона обучают детей по установленным стандартам.

«Если вдруг такой самодеятельностью где-то занимаются, то первая же проверка Минобразования это выявит. Если у вас есть конкретные данные по школам, где такое практикуют, мы это проверим», - сообщил Федорчук.

Таким образом, информация о том, что учителя начальных классов решили обучать детей по советским учебникам, является недостоверной. Подобные сообщения появляются в социальных сетях с 2015 года без указания конкретных учебных заведений. Опрос школ Новосибирска и запрос в региональное министерство образования разъяснили, что подобные эксперименты с учебниками не проводились и не проводятся.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Дети Школы Учителя
11 марта 2024, 14:04
Депутаты предложили отменить ЕГЭ в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутаты партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект об отмене единого государственного экзамена при выпуске из школы. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу указали, что выпускникам предоставят право выбирать между традиционными выпускными экзаменами и ЕГЭ. Возможность отказаться от единого экзамена получат ученики по программам основного среднего и общего образования.

Депутат Ярослав Нилов уточнил ТАСС , что для родителей ЕГЭ представляет собой лишь вредный механизм, который мучает детей. Авторы законопроекта также выразили уверенность, что отсутствие ЕГЭ позволит проводить более качественный отбор среди абитуриентов техникумов, училищ и колледжей.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что с годами ЕГЭ показал себя как не допускающий обмана и объективный способ оценки знаний. По его словам, эксперты не высказывали замечаний по поводу объективности проведения экзамена.

ЕГЭ Депутаты Россия Экзамены

Новости по теме