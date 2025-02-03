Всероссийский открытый диктант по немецкому языку пройдет с 17 по 28 февраля

Мероприятие приурочат к Международному дню родного языка, который отмечают 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. В 2025 году акция пройдет с 17 по 28 февраля, а 21 февраля в 13:00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция.

К участию приглашают школьников, студентов, слушателей языковых курсов и всех, кто изучает немецкий язык и хочет проверить свои знания. Тексты для диктанта, их объем и языковой уровень соответствуют требованиям программы по немецкому языку для школьников. Проверить свои знания можно будет от уровня А1 до С1.

Участникам онлайн-диктанта необходимо зарегистрировать на сайте или актуализировать имеющийся «Личный кабинет» до 20 февраля.