Володин посоветовал отозвать законопроект о приеме уголовников на работу учителями

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Законодательную инициативу обсудили 17 октября в Совете Госдумы. Депутаты призвали разрешить людям, отбывшим тюремный срок за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, работать тренерами, учителями и воспитателями. Вячеслав Володин предупредил, что это чревато серьезными последствиями.

«По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. <…> Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной Думы. Иначе ее придется отклонить», - сказал он.

Вячеслав Володин заявил, что против нововведения выступят родители. Правовое управление нижней палаты тоже не одобрило ее - в заключении указали, что законопроект противоречит статьям 331 и 351 Трудового кодекса России.

Депутаты предложили разрешить трудоустраиваться в школы и детсады через 10 лет после погашения судимости по тяжким статьям. Решение по каждому случаю, по их задумке, должна принимать комиссия по делам несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец призвала дать шанс людям, раскаявшимся в содеянном.