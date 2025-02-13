13 февраля 2025, 15:51

Володин назвал идею Рособрнадзора по мигрантам девальвацией норм закона

РИА «Новости»
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Предложение Рособранадзора считать успешным тестирование детей мигрантов на знание русского языка при приеме в российские школы при получении 30% от максимального числа баллов противоречит законодательству. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Это девальвация норм закона, который мы приняли. При десятибальной шкале 30% - это двойка, в лучшем случае. Получается фикция, формализм», - сказал он.

Володин добавил, что ребенок должен не испытывать стресс в школе и знать русский язык, не создавать проблемы для других детей. Издаваемый подзаконный акт, по его мнению, абсолютно противоречит норме и духу закона.

Ранее стала известна дата готовности тестов по русскому для детей мигрантов. Обязательное тестирование на знание русского языка при приеме в школу введут с 1 апреля 2025 года.

Мигранты Законы Госдума РФ
05 февраля 2025, 08:45
Выпускников российских медвузов захотели отправлять на обязательные отработки
РИА «Новости»
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В России могут ввести обязательную отработку для выпускников медицинских колледжей и вузов, которые обучались на бюджете. Об этом сообщил «Коммерсант».

С таким предложением выступило Министерство здравоохранения. Ведомство уже подготовило поправку к закону «Об образовании».

Согласно проекту, после окончания обучения выпускникам нужно будет два или три года отработать в государственной или частной клинике, входящей в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

В случае отказа будущим медикам придется вернуть бюджетные затраты за свое обучение в двукратном размере. Журналисты отметили, что подготовка студента-медика обходится государственному бюджету примерно в 203,1 тысячи рублей в год. Из этого следует, что штраф может составить примерно 2,5 миллиона рублей.

Ранее группа депутатов ГД разработала поправки в закон о сиротах. Проект подразумевает, что студентам без родителей буду оказывать бесплатную юридическую помощь.

Вузы Рубль Здравоохранение Законы Депутаты Россия Студенты Образование
03 февраля 2025, 17:47
Всероссийский открытый диктант по немецкому языку пройдет с 17 по 28 февраля
Unsplash
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Ассоциация «Международный союз немецкой культуры» совместно с Российско-немецкими домами и вузами проведет акцию Tolles Diktat — открытый диктант по немецкому языку. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

Мероприятие приурочат к Международному дню родного языка, который отмечают 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. В 2025 году акция пройдет с 17 по 28 февраля, а 21 февраля в 13:00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция.

К участию приглашают школьников, студентов, слушателей языковых курсов и всех, кто изучает немецкий язык и хочет проверить свои знания. Тексты для диктанта, их объем и языковой уровень соответствуют требованиям программы по немецкому языку для школьников. Проверить свои знания можно будет от уровня А1 до С1.

Участникам онлайн-диктанта необходимо зарегистрировать на сайте или актуализировать имеющийся «Личный кабинет» до 20 февраля.

Образование
27 января 2025, 10:57
«Просвещение» не согласилось с решением ФАС по антимонопольному закону
РИА «Новости»
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Издательство «Просвещение» сообщило, что не согласно с результатами проверки ФАС и не нарушало антимонопольное законодательство. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе компании.

«Издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции», - заявили там.

Федеральная антимонопольная служба обязала компанию передать в бюджет более двух миллиардов рублей, которые назвала незаконно полученным доходом. По мнению ведомства, издательство, доминируя на рынке школьных учебников, несправедливо завысило цены на них.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил сократить количество линеек учебников, одобренных для школьного образования, до трех, при этом выстроенных по общей системе. Сейчас, по его словам, в этой сфере царит хаос.

Законы ФАС России Образование
26 января 2025, 14:36
Некоторые вузы начнут начислять допбаллы за индивидуальные достижения абитуриентов
РИА «Новости»
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Ряд российских вузов внесли изменения в правила поступления. Некоторые университеты будут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении, сообщил ТАСС.

К этим вузам относятся МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, РГСУ и РЭУ имени Плеханова.

Согласно с приказом Минобрнауки, российские университеты утвердили правила приема. Приемная кампания в балакавриат начнется 20 июня.

В 2025 году абитуриенты при приеме на целевое обучение вузы могут получить дополнительные баллы, если они участвовали олимпиадах и других профориентационных мероприятиях. Призеры определенных олимпиад также получили возможность поступить в некоторые университеты без вступительных испытаний.

«Следует обратить внимание, что для использования особого права поступающий должен сдать ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не менее чем на 75 баллов», - отметила проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская Ранее РАНХиГС и РЭУ имени Плеханова Плеханова увеличили число мест в вузах. В некоторых университетах для ряда направлений убрали испытания по иностранному языку.

Вузы Студенты

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