Володин анонсировал проект об ограничении приема в школы детей мигрантов

В школе в Химках произошел скандал. Учительница вела урок русского языка в дуршлаге, заявив, что верит в летающего макаронного монстра, и сравнив дуршлаг с крестом и хиджабом. После этого на нее пожаловались родители. Зачем женщина так поступила, она рассказала 360.ru.

«Директор создала такую ситуацию, в которой все мы можем прийти кто в шапочке из фольги, кто с дуршлагом на голове, и никому из нас это не повредит и не помешает учебному процессу. Да, у нас в понедельник пришел один ученик в шапочке из фольги. Я не буду называть имен, но это очень толковый молодой человек, и освоению знаний по программе шапочка из фольги ему не помешала», - отметила учительница.

Собеседница 360.ru призналась, что действительно исповедует пастафарианство, но раньше никогда не появлялась на публике в дуршлаге, потому что выступает против ношения религиозных символов. Она подчеркнула, что человек, у которого есть макароны с тефтелями, счастливее, чем тот, у кого их нет. Реакция родителей ее сильно удивила.

«У детей никакой нервной реакции не было. Там кто-то пошутил, кто-то посмеялся, и на этом все забыли. А устраивать из этого конфликт… Мы буквально вчера с детьми разбирали фразу „делать из мухи слона“», - заявила женщина.

Сейчас она находится на больничном и отметила, что ничего не слышала о своем отстранении.

Одна из ее учениц сообщила 360.ru, что педагога вызывали к директору из-за недовольства родителей и что в школе вовсе не считают происходящее чем-то веселым.