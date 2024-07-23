23 июля 2024, 14:28

VK познакомит школьников с цифровыми профессиями в онлайн-лагере «IT-дайвинг»

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Начался набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «IT-дайвинг» от VK Education. Школьники попробуют себя в IT- и digital-направлениях: машинном обучении, разработке, креативе, управлении проектами и продуктами. Поучаствовать в проекте могут ученики 7—11 классов из любого уголка России. Смена продлится с 5 по 18 августа.

«Профориентационный онлайн-лагерь „IT-дайвинг“ будет проходить в четыре смены, каждая из которых запланирована на период школьных каникул», - уточнили организаторы.

Каждая смена состоит из двух частей. Во время первой эксперты знакомят ребят с цифровыми профессиями. Она доступна всем в сообществе «ВКонтакте». Для школьников проведут различные активности, за которые те получат баллы.

Тем, кто справится лучше остальных, откроют доступ к закрытой части программы. Их уже ждет работа над кейсами и различные мастер-классы от профессионалов. За успешное прохождение программы молодым людям вручат сертификаты и специальный мерч от VK Education.

Заявки принимают до 11 августа через чат-бот.

Ранее платформа VK Education проводила бесплатные программы обучения и курсы по 14 востребованным направлениям в IT и digital. Пройти обучение могли все желающие с разным уровнем подготовки. Лучших выпускников приглашали на стажировку или предлагали работу в штате компании.

ВКонтакте Россия Работа Школьники
21 июля 2024, 20:43
Медицинским вузам России добавят бюджетных мест
РИА «Новости»
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Количество бюджетных мест в медицинских вузах России начнут поэтапно увеличивать с 2025 года. Такое поручение дал премьер-министр России министерству образования и науки, сообщила пресс-служба правительства.

Так же задачу по увеличению бюджетных мест в медицинских колледжах премьер поставил перед министерством просвещения.

Расширение приема студентов бюджетников проведут в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для увеличения числа специалистов в больницах и поликлиниках. Все предложения включат в окончательную версию национального проекта к началу августа.

Всего в рамках программы реализуют 11 проектов. Из них четыре посвятили поддержке людей, которым нужна помощь в лечении всех видов рака, сахарного диабета, гепатита C и сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе выступления Мишустин напомнил, что президент поставил цель увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году и приблизиться к 81 году в 2036-м.

О запуске новых п яти новых национальных проектов - «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России» - президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что реализация четырех программ начнется в 2025 году. Работа над проектом, посвященным молодежи, идет уже сейчас.

Вузы Врачи Россия Нацпроекты Михаил Мишустин
21 июля 2024, 11:57
Благодаря пересдаче высший балл по ЕГЭ получили более 120 школьников
РИА «Новости»
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По новому порядку 4–5 июля прошла пересдача ЕГЭ. Благодаря этому результат в 100 баллов получили еще 122 школьника, рассказали РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

По новому порядку 4–5 июля прошла пересдача ЕГЭ. Благодаря этому результат в 100 баллов получили еще 122 школьника, рассказали РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

«Также 54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике (20), русскому и профильной математике (по восемь)», - уточнили в ведомстве.

Максимальный балл, по данным Рособрнадзора, получили 122 школьника, пришедших на пересдачу.

Подводя итоги дней пересдачи ЕГЭ, пресс-служба ведомства отмечала, что в ней приняли участие 105 009 человек. При этом заявление подали 113,5 тысячи.

«Явка составила 94% от заявленных на пересдачу. Этот процент показывает, что участниками ЕГЭ был сделан осознанный выбор », - указали в Рособрнадзоре.

Анализ пересдач, по мнению специалистов ведомства, показал положительное влияние инициативы президента России Владимира Путина на результаты школьников.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства призвал дать выпускникам второй шанс : по выбору самого ученика предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вуз.

ЕГЭ Вузы Россия Школьники Владимир Путин
09 июля 2024, 18:14
«Никогда не согласятся». В Рособрнадзоре высказались о возможности отмены ЕГЭ
Медиасток.рф
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Выпускники школ не согласятся на отмену ЕГЭ, поскольку такая мера увеличит число экзаменов для них в несколько раз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

«Вот молодые ребята - наша аудитория - они не знают, что такой старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом», - заявил Музаев.

Он напомнил, что раньше, чтобы выпуститься из школы, необходимо было сдать шесть экзаменов. Еще три предстояли выпускникам для поступления в желаемый вуз, при этом требовалось лично приехать в город.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, что сама выступает за отмену ЕГЭ, но понимает, что ее позицию не все поддерживают. Она призвала реформировать экзамен по замечаниям, полученным в прошедшую кампанию.

ЕГЭ
06 июля 2024, 16:24
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады
РИА «Новости»
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Достижения российских школьников на X Европейской географической олимпиаде в Белграде в очередной раз подтвердили авторитет отечественного образования. Об этом в поздравительной телеграмме заявил президент страны Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с достойным выступлением на 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде. В ходе соревнований вы продемонстрировали настоящую командную сплоченность, основательные знания и добились высоких результатов. Ваши достижения вновь подтвердили большой потенциал нашей талантливой молодежи и авторитет отечественного образования», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что также заслуживают признания и благодарности неизменная поддержка родителей школьников, труд наставников и преподавателей.

Ранее Путин заявил, что в России продолжат развивать кадровые программы.

Школьники Владимир Путин

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