VK познакомит школьников с цифровыми профессиями в онлайн-лагере «IT-дайвинг»

«Профориентационный онлайн-лагерь „IT-дайвинг“ будет проходить в четыре смены, каждая из которых запланирована на период школьных каникул», - уточнили организаторы.

Каждая смена состоит из двух частей. Во время первой эксперты знакомят ребят с цифровыми профессиями. Она доступна всем в сообществе «ВКонтакте». Для школьников проведут различные активности, за которые те получат баллы.

Тем, кто справится лучше остальных, откроют доступ к закрытой части программы. Их уже ждет работа над кейсами и различные мастер-классы от профессионалов. За успешное прохождение программы молодым людям вручат сертификаты и специальный мерч от VK Education.

Заявки принимают до 11 августа через чат-бот.

Ранее платформа VK Education проводила бесплатные программы обучения и курсы по 14 востребованным направлениям в IT и digital. Пройти обучение могли все желающие с разным уровнем подготовки. Лучших выпускников приглашали на стажировку или предлагали работу в штате компании.