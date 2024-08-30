VK поздравит школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

Тематический контент для учащихся, родителей и педагогов разместят на платформах VK.

На территориях 25 российских вузов со 2 по 18 сентября установят фигурку Спотти. Если поднести телефон к носу маскота VK, то можно получить пожелания на учебный год. Для пользователей создали лимитированный набор стикеров «ВКонтаке» со Спотти, собрали рекомендации по старту карьеры в IT и сделали подборку бесплатных образовательных программ по цифровым специальностям в чат-боте сообщества VK Education.

Линейку одной из московских школ впервые посетит маскот Учи.ру - заврик Гриша. Он поздравит учеников с Днем знаний и вдохновит на новые достижения в учебе.

Новые функции запустит и «Сферум», среди которых - мини-приложение «Помощник ученика» для подготовки к ВПР и ОГЭ. Платформа также подарит пользователям три бесплатных стикерпака для разнообразного общения.

Стикерпаки «Насекомые и их знакомые» и «Такие друзья» придумали российские школьники. Чтобы стать обладателем стикеров в учебном профиле «Сферум», нужно дождаться уведомления от сервиса со ссылкой на скачивание. Стикеры можно скачать только с мобильного устройства в приложении VK Мессенджер.

« Одноклассники» совместно с креативным бюро «Глазами инженера» запускают проект «Места знаний». В его рамках в группе «Путешествия по России» выйдет серия роликов о самых интересных научных объектах России и связанных с ними знаковых личностях.

В развивающем мультсериале «Заврики» на платформе VK Видео герои решают математические и логические задачи, помогая школьникам и дошкольникам развивать навыки критического и пространственного мышления.

А в сообществе Учи.ру для учителей во «ВКонтакте» выйдет серия видеороликов для педагогов. Учителя и завучи поделятся советами, как плавно входить в рабочий ритм после лета, экономить время на подготовке к урокам и повышать квалификацию.