15 февраля 2024, 14:53

VK объявил о наборе студентов на бесплатные курсы в IT и digital

«ВКонтакте»
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Бесплатные программы обучения и курсы по 14 востребованным направлениям в IT и digital запустила платформа VK Education. Пройти обучение смогут все желающие с разным уровнем подготовки. Лучших выпускников пригласят на стажировку или сразу предложат место работы в штате компании.

- Анализ данных и искусственный интеллект: «Введение в AI», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения».

- Разработка: «Ручное тестирование», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Практический квест: SRE-инженер», «Базовый Python», «Алгоритмы и структуры данных».

-«Информационная безопасность».

-«Разработка игр и игровой рынок в РФ».

Часть программ проведут в асинхронном формате. Изучать видеолекции и решать задания можно в комфортном для себя темпе.

Среди нетехнических специальностей студенты смогут выбрать курсы из следующего списка: - «Управление продуктом в IT», - «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT», -«Продуктовые исследования в IT».

Для прохождения обучения необходимо пройти отбор, количество мест ограничено.

Кроме основной программы, в рамках Digital Camp пройдут открытые лекции по фундаментальным темам направлений - они будут доступны всем желающим.

Студенты также могут освоить инструменты планирования, навыки деловых коммуникаций и работы с презентациями в рамках спецкурса «Гибкие навыки для старта карьеры». Универсальная программа станет полезна всем, кто хочет развить не только технические навыки, но и «мягкие» компетенции.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова заявила, что в итоговый список курсов вошли самые востребованные IT-специальности, которые подарят молодым специалистам уникальный опыт.

«В этом году мы открываем набор на программы по 14 актуальным направлениям - среди них есть как новые курсы, так и те программы, которые пользуются у студентов высоким спросом. Уверена, что многообразие программ позволит выбрать наиболее интересное направление и сделать первые шаги в IT-сфере с VK», - подчеркнула она.

Курсы разделили на два сектора в рамках проекта Digital Camp. Первый посвящен техническим специальностям в сфере IT. Некоторые программы предусматривают отборочные испытания.

Под руководством опытных экспертов VK студенты отработают реальные задачи и получат необходимый опыт для выстраивания карьеры в IT-секторе.

В список программ по техническим специальностям вошли:

ВКонтакте Студенты Технологии
14 февраля 2024, 12:35
Антимонопольщики нашли у «Яндекса» запрещенную рекламу
РИА «Новости»
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Компании «Яндекс» грозит штраф за распространение запрещенной законом рекламы о написании курсовых и научных работ. К административной ответственности привлекут как интернет-площадку, так и рекламодателя, сообщила Федеральная антимонопольная служба России.

«ФАС России возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении рекламодателя Work 5 и рекламораспространителя ООО „Яндекс“», - объявила пресс-служба.

Интернет-пользователь пожаловался антимонопольщикам на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ - рефератов, дипломных и курсовых для государственной научной аттестации. Рекламировать такие услуги в России нельзя по закону. Объявление от Work 5 выдавала поисковая система «Яндекс». Обеим компаниям пригрозили административной ответственностью.

Росбанк тоже обвинили в нарушении закона о рекламе.

RT сообщил, что он предоставил неполную информацию об условиях пользования кредитной картой.

Яндекс ФАС России Бизнес
09 февраля 2024, 17:54
Бесплатные курсы пройдут в «Технограде» на ВДНХ
Unsplash
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В феврале в «Технограде» на ВДНХ пройдет серия из 20 бесплатных обучающих программ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Курсы позволят всем желающим повысить профессиональные навыки. Обучающие модули общей продолжительностью 168 часов посвятят информационным технологиям, дизайну и маркетингу.

Из 20 курсов шесть пройдут в онлайн-формате. Они будут интересны как начинающим, так и квалифицированным специалистам. Например, для контролеров энергосбыта разработали 40 часов очных и дистанционных занятий.

Участие в программе требует предварительной регистрации на официальном сайте «Технограда». По итогам обучения слушатели получат сертификаты.

Ранее кадровый центр Москвы «Профессии будущего» заключил соглашения с новыми партнерами.

Образовательные курсы позволят освоить спектр профессий из разных отраслей экономики.

Работа Технологии Образование ВДНХ Москва Наталья Сергунина
30 января 2024, 15:02
Отечественный производитель смазочных материалов развивает систему стажировок для студентов профильных вузов страны
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«Газпромнефть — смазочные материалы» выступила организатором конференции по развитию системы практических стажировок для учащихся крупнейших высших учебных заведений России. Участниками встречи с экспертами и руководителями компании стали студенты МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Государственного университета управления, РЭУ имени Г. В. Плеханова и Сибирского федерального университета.

Будущие специалисты в сфере нефтепереработки, социологии, экономики и международных отношений познакомились с ключевыми бизнес-процессами и особенностями производства смазочных материалов. Эксперты компании рассказали о технологических компетенциях, которые будут востребованы в будущем, а также о возможностях профессиональной самореализации.

Сотрудничество с профильными учебными заведениями - часть образовательного проекта «Газпромнефть-СМ» по подготовке квалифицированных специалистов для отрасли и компании. На регулярной основе студенты различных специальностей проходят оплачиваемые стажировки на производственных площадках компании в Подмосковье или Омске. Сотрудники оказывают экспертную поддержку учащимся при проведении научно-исследовательских работ, проводят семинары и курсы на базе университетов.

«„Газпромнефть-СМ“ активно сотрудничает с молодыми талантами и знакомит их с новейшими технологиями в области нефтепереработки. Развитие кадрового потенциала, поддержка рационализаторской и научной деятельности - постоянный фокус нашего внимания. У нас созданы все условия для профессионального роста начинающих специалистов», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Мы уделяем большое внимание развитию профессиональных навыков наших студентов. „Газпромнефть-СМ“ предоставляет уникальную возможность познакомиться с высокотехнологичным производством и получить экспертизу от сотрудников одной из крупнейших компаний отрасли. Благодаря этому будущие специалисты более глубоко погружаются в процессы и получают ценный опыт практической работы», - отметил проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов.

Вузы Россия Студенты Газпром нефть Образование
30 января 2024, 11:38
Отборочный этап олимпиады «Курчатов» для школьников стартовал в Москве
Freepik
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В Москве начался отборочный этап олимпиады «Курчатов» для школьников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Состязание проводится в партнерстве с Курчатовским институтом уже больше 10 лет и ежегодно пользуется популярностью у школьников», - отметил он.

В соревнованиях по физике примут участие учащиеся 7–11-х классов, а задачи по математике предстоит решить школьникам из 6–11-х классов.

Отборочный этап пройдет дистанционно с 31 января по 14 февраля. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Московской электронной школы». Тех, кто успешно пройдет отбор, пригласят на заключительный этап.

В 2023 году в олимпиаде поучаствовали около 12 тысяч москвичей. Ее победители и призеры могут рассчитывать на льготы при поступлении в вузы: от 100 баллов за ЕГЭ по физике или математике до зачисления без экзаменов.

Также московские школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Участники проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» узнают, как жили и получали образование деятели науки в их возрасте.

Дети Школьники Сергей Собянин Образование Москва

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