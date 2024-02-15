VK объявил о наборе студентов на бесплатные курсы в IT и digital

- Анализ данных и искусственный интеллект: «Введение в AI», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения».

- Разработка: «Ручное тестирование», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Практический квест: SRE-инженер», «Базовый Python», «Алгоритмы и структуры данных».

-«Информационная безопасность».

-«Разработка игр и игровой рынок в РФ».

Часть программ проведут в асинхронном формате. Изучать видеолекции и решать задания можно в комфортном для себя темпе.

Среди нетехнических специальностей студенты смогут выбрать курсы из следующего списка: - «Управление продуктом в IT», - «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT», -«Продуктовые исследования в IT».

Для прохождения обучения необходимо пройти отбор, количество мест ограничено.

Кроме основной программы, в рамках Digital Camp пройдут открытые лекции по фундаментальным темам направлений - они будут доступны всем желающим.

Студенты также могут освоить инструменты планирования, навыки деловых коммуникаций и работы с презентациями в рамках спецкурса «Гибкие навыки для старта карьеры». Универсальная программа станет полезна всем, кто хочет развить не только технические навыки, но и «мягкие» компетенции.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова заявила, что в итоговый список курсов вошли самые востребованные IT-специальности, которые подарят молодым специалистам уникальный опыт.

«В этом году мы открываем набор на программы по 14 актуальным направлениям - среди них есть как новые курсы, так и те программы, которые пользуются у студентов высоким спросом. Уверена, что многообразие программ позволит выбрать наиболее интересное направление и сделать первые шаги в IT-сфере с VK», - подчеркнула она.

Курсы разделили на два сектора в рамках проекта Digital Camp. Первый посвящен техническим специальностям в сфере IT. Некоторые программы предусматривают отборочные испытания.

Под руководством опытных экспертов VK студенты отработают реальные задачи и получат необходимый опыт для выстраивания карьеры в IT-секторе.

В список программ по техническим специальностям вошли: