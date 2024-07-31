VK научит пользователей снимать вкусный контент

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Новый курс Школы авторов VK начнется 22 августа. Начинающие и опытные фуд-блогеры, профессионалы ресторанной индустрии и креаторы-любители научатся развивать сообщество в социальной сети «ВКонтакте» и канал на платформе «Дзен» на кулинарную тему, найдут свой авторский стиль, а также спланируют бюджет для создания контента.

Отдельное внимание ведущие посветят организации качественной съемке, с учетом особенностей света, посуды и структуры блюд. Эксперты расскажут, как создавать вирусные ролики, используя только смартфон и собственное воображение, а также помогут избежать типичных ошибок на старте.

Занятия проведут шеф-повар Григорий Мосин, ведущая шоу «Секреты на кухне» Камилла Дмитриева, победитель третьего сезона шоу «Адская кухня» Антон Дмитриев и другие профессионалы индустрии.

Регистрация на онлайн-курс уже открыта.

Ранее начался набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «IT-дайвинг» от VK Education. Школьники смогут попробовать себя в IT- и digital-направлениях.