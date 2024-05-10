В России усилят работу по обновлению детсадов

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«Родители хотят дать ребенку лучшее образование. Оно закладывает основу для будущих успехов во взрослой жизни», - подчеркнул он.

Мишустин подчеркнул, что здесь важно учитывать возможность устроить ребенка в современный и хорошо оборудованный сад, а потом - в школу.

«Поэтому вместе с регионами мы усилим работу по обновлению и ремонту дошкольных образовательных учреждений», - пообещал и. о. премьер-министра.

Там, где проблема нехватки мест стоит особенно остро, обратил внимание Мишустин, продолжат строить детсады. Возводить их будут в том числе за счет средств федерального бюджета.

Он также выступил за продление программы материнского капитала до 2030 года и усиление адресности мер поддержки россиян.