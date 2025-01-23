23 января 2025, 10:09

В Минпросвещения создали группу экспертов по выбору песен для школьников

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Министерстве просвещения сформировали список экспертов, которые будут определять, какие песни могут изучать российские школьники. Ожидается, что перечень композиций будет готов к лету, сообщил Telegram-канал Baza.

В группе состоят известные музыканты и деятели культуры: дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Гнесинки Александр Рыжинский, а также депутаты, чиновники и преподаватели музыкальных школ и институтов В Доме Союзов еще 28 ноября 2024 года состоялся круглый стол, посвященный обсуждению роли песен о Родине в процессе воспитания молодого поколения. На мероприятие пригласили Олега Газманова и Ярослава Дронова.

На встрече участники пришли к единому мнению о необходимости включить в школьную программу патриотические песни. Какие именно композиции войдут в программу, определит экспертный совет.

Депутат Сергей Колунов рассказал РИА «Новости» , что школьники 1–8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен Шамана и Газманова. Он также подтвердил, что Минпросвещения поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучения современных исполнителей.

Песни Школьники Shaman Олег Газманов
20 января 2025, 13:57
Рособрнадзор поддержал эксперимент с ОГЭ только по русскому и математике
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рособрнадзор поддержал идею проведения пилотного проекта, в рамках которого в некоторых регионах России для получения аттестата об окончании школы потребуется сдать только обязательные предметы: русский язык и математику. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии, сообщил ТАСС.

В Думу внесли законопроект, согласно которому в некоторых регионах России будет действовать особый порядок проведения государственной итоговой аттестации в девятом классе.

Предлагается провести эксперимент и установить такой порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах в 2025 году.

«Рособрнадзор последние годы говорит о необходимости модернизации проведения ГИА-9 и необходимости учета результатов экзаменов при приеме в десятые классы и СПО», - отметили в пресс-службе.

ОГЭ в 2025 году пройдет с 21 мая по 16 июня. Первым в расписании стоит экзамен по иностранным языкам. Основной период ОГЭ завершится 16 июня, когда девятиклассники будут сдавать биологию, информатику, литературу и физику. Те, кто хочет сдать экзамены досрочно, могут сделать это с 22 апреля по 6 мая.

Санкт-Петербург Школы Русский язык Россия Экзамены Образование Москва
13 января 2025, 22:49
Интегральную оценку знаний призвали рассматривать в комплексе стратегии образования
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подход к проведению Единого государственного экзамена нужно менять — подготовка к нему не должна становиться основой обучения в школе. Но в опрос введения интегральной оценки знаний стоит обсуждать в соответствии с общей стратегии образования, заявила на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Она согласилась, что при введении такого критерия нагрузка на детей может действительно вырасти.

«Но с другой стороны, подготовка к Единому государственному экзамену <…> не должна стать основой обучения в школе. И репетиторство для этого не нужно, и углубленная подготовка», - сказала Пилипенко.

Депутат напомнила, что речь об изменении подхода к ЕГЭ в целом идет давно. Он должен четко соответствовать школьной программе.

Оценить общий уровень подготовки знаний школьника возможно, добавила она, когда ребенок изучает все предметы комплексно. Но в профильных классах углубленную подготовку ведут по тем предметам, которые сдают на ЕГЭ.

«А интегральное - это общий уровень. У меня лично есть опасение одно, что ввод интегральной оценки не только увеличит нагрузку на детей и учителей. Надо очень четко оценить коррупционные составляющие. Об этом говорят сегодня все», - обратила внимание Пилипенко.

Оценки, которые выставляют по предметам, не входящими в план ЕГЭ, заметила депутат, не должны быть формальными - нужно, чтобы они действительно отражали знания школьника.

Контрольных мероприятий, по словам Пилипенко, очень много. Они могут послужить рубежом для выставления в четверти или полугодии того или иного балла. Другой вопрос - не получат ли перегрузку дети.

«То есть, говоря об интегральной системе , мы должны говорить о стратегии образования. Для чего это - оценить качество, подготовить человека, всесторонне развитого по всем предметам, которые в школьной программе заложены, или дать возможность поступать в вуз в какой-то степени на более четкой конкурентной основе», - заключила собеседница 360.ru.

Подход к проведению Единого государственного экзамена нужно менять - подготовка к нему не должна становиться основой обучения в школе. Но в опрос введения интегральной оценки знаний стоит обсуждать в соответствии с общей стратегии образования, заявила на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

ЕГЭ Вузы Дети Школы Образование
13 января 2025, 14:16
Нижегородская чиновница уволилась из-за платья с нарисованной марихуаной
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова ушла с должности. Об этом сообщило издание NN.ru.

Причиной для увольнения, указали в статье, стала фотография в платье с принтом в виде марихуаны. Скандальный снимок разошелся по Сети еще в августе, когда чиновница отдыхала на Кубе. Платье не понравилось общественникам в сфере образования, которые заявили, что «учителей за меньшее увольняют».

После массовой критики Кизилова написала заявление об отставке и на прошлой неделе ушла с поста.

Ранее тюменская чиновница , лишившаяся должности в 2016 году из-за участия несовершеннолетнего сына в порновечеринке, но через год вернувшаяся на пост, получила новое назначение - стала исполняющей обязанности директора департамента по спорту и молодежной политике.

Наркотики Отставки Скандалы Чиновники Образование
07 января 2025, 04:10
Стало известно, когда российские вузы перейдут на новую систему обучения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские вузы с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минобрнауки.

«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», - процитировало агентство пресс-службу министерства.

При этом студенты, обучающиеся по пока еще действующим программам, смогут завершить освоение материала по начатой программе.

Ранее министерство опубликовало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025 году. Теперь по русскому языку и математике нужно будет набрать как минимум 40 баллов, а по физике - 39.

Также стало известно, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект о праве тратить материнский капитал на обучение родителей. Депутаты отметили, что инициатива поможет семьям повысить уровень благосостояния детей и увеличить свои доходы.

Вузы Дети 1 сентября Россия Студенты Образование

Новости по теме