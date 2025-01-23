В Минпросвещения создали группу экспертов по выбору песен для школьников

Подход к проведению Единого государственного экзамена нужно менять — подготовка к нему не должна становиться основой обучения в школе. Но в опрос введения интегральной оценки знаний стоит обсуждать в соответствии с общей стратегии образования, заявила на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Она согласилась, что при введении такого критерия нагрузка на детей может действительно вырасти.

«Но с другой стороны, подготовка к Единому государственному экзамену <…> не должна стать основой обучения в школе. И репетиторство для этого не нужно, и углубленная подготовка», - сказала Пилипенко.

Депутат напомнила, что речь об изменении подхода к ЕГЭ в целом идет давно. Он должен четко соответствовать школьной программе.

Оценить общий уровень подготовки знаний школьника возможно, добавила она, когда ребенок изучает все предметы комплексно. Но в профильных классах углубленную подготовку ведут по тем предметам, которые сдают на ЕГЭ.

«А интегральное - это общий уровень. У меня лично есть опасение одно, что ввод интегральной оценки не только увеличит нагрузку на детей и учителей. Надо очень четко оценить коррупционные составляющие. Об этом говорят сегодня все», - обратила внимание Пилипенко.

Оценки, которые выставляют по предметам, не входящими в план ЕГЭ, заметила депутат, не должны быть формальными - нужно, чтобы они действительно отражали знания школьника.

Контрольных мероприятий, по словам Пилипенко, очень много. Они могут послужить рубежом для выставления в четверти или полугодии того или иного балла. Другой вопрос - не получат ли перегрузку дети.

«То есть, говоря об интегральной системе , мы должны говорить о стратегии образования. Для чего это - оценить качество, подготовить человека, всесторонне развитого по всем предметам, которые в школьной программе заложены, или дать возможность поступать в вуз в какой-то степени на более четкой конкурентной основе», - заключила собеседница 360.ru.

Подход к проведению Единого государственного экзамена нужно менять - подготовка к нему не должна становиться основой обучения в школе. Но в опрос введения интегральной оценки знаний стоит обсуждать в соответствии с общей стратегии образования, заявила на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.