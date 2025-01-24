В Госдуме предложили сделать стипендии не ниже прожиточного минимума

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«Это позволит избежать значительной нагрузки на бюджет, но при этом начнет решать финансовые проблемы студентов», - заявил парламентарий.

Кроме того, он призвал упростить сбор документов на социальную стипендию и пересмотреть сумму выплат, потому что нынешний их размер - 2739 рублей для вузов и 996 для ссузов - не отвечает потребностям.

Также Гаврилов заявил о необходимости построить современные студенческие кампусы, чтобы избежать дефицита мест в общежитиях, и обеспечить прозрачность их распределения.

Ранее Минтруд предложил в 10 раз увеличить декретные пособия студенткам-очницам, доведя их до уровня регионального МРОТ.