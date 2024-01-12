12 января 2024, 18:12

Уязвимая категория. Общественники назвали способ предотвратить диверсии подростков

Pxhere
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Чтобы предотвратить диверсии, которые российские подростки устраивают по указаниям с Украины, необходимо вести в школах воспитательно-патриотическую работу. С такой инициативой выступило межрегиональное общественное движение «Зов народа» в обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Копия документа поступила в распоряжение «360».

В письме общественники отметили, что с начала спецоперации украинские спецслужбы стали активно наращивать медиаактивность, призывая россиян поджигать здания органов власти, ФСБ, МВД, Минобороны России, а также выводить из строя объекты военной и транспортной инфраструктуры, уничтожать военную технику. Молодежь - одна из самых уязвимых категорий, считают общественники.

По данным «Зова народа», с начала СВО в Москве и Подмосковье зафиксировали 37 случаев умышленного повреждения оборудования путей сообщения и подвижного состава. Раскрыть удалось около 80% преступлений, причем 90% задержанных - молодые люди , в том числе несовершеннолетние, из которых лишь один действовал по идейным соображениям, отметили авторы инициативы.

По данным «Зова народа», с начала СВО в Москве и Подмосковье зафиксировали 37 случаев умышленного повреждения оборудования путей сообщения и подвижного состава. Раскрыть удалось около 80% преступлений, причем 90% задержанных - молодые люди , в том числе несовершеннолетние, из которых лишь один действовал по идейным соображениям, отметили авторы инициативы.

Активисты заявили о готовности провести в школах серию лекций по указанной проблематике на уроках «Разговоры о важном». Общественники предложили устраивать беседы и в онлайн-формате, чтобы охватить большее число подростков.

Молодые люди активны в интернете и часто нуждаются в деньгах, поэтому ищут источники быстрого заработка, в том числе на нелегальных площадках, например в даркнете, сообщили в «Зове народа». Представители украинских спецслужб умело пользуются этим и вербуют юных россиян, предлагая им легкую и высокооплачиваемую работу - поджечь релейный шкаф на железной дороге или транспорт с символикой ZOV, обратили внимание авторы обращения.

«При поступлении вопроса о законности подобных действий заказчик всегда отвечает, что за это может грозить лишь административный штраф», - указали общественники.

Активисты заявили о готовности провести серию лекций по этой проблематике в школах на уроках «Разговоры о важном». Общественники предложили устраивать беседы и в онлайн-формате, чтобы охватить больше подростков.

Дети Терроризм Россия Школьники
10 января 2024, 05:18
Стала известна дата начала работы российского аналога «Википедии»
Global Look Press
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Российский аналог «Википедии» — энциклопедия «Рувики» начнет работу 15 января. В пресс-службе энциклопедии сообщили «Известиям», что бета-тестирование завершилось.

В компании отметили, что российскую энциклопедию «оснастили» технологическими новинками: персонализация контента, аудиопересказ, видео и подкасты. Также «Рувики» сможет делать тематические подборки.

За полгода для «Рувики» создали интерфейс на 20 языках народов России. Общее количество статей в энциклопедии в языковых разделах составляет более 1,1 миллиона, а в 2024 году планируют открыть еще 10 разделов.

Во время бета-тестирования в 2023 году самыми читаемыми статьями в «Рувики» стали списки умерших, конфликт на Ближнем Востоке, СВО и международная выставка-форум «Россия».

«Познавательный поезд Рувики» запустили на Сокольнической линии московского метрополитена в начале декабря 2023 года. Проект реализовали совместно с российской интернет-энциклопедией. Пассажирам предлагали перейти на сайт энциклопедии для получения подробно информации.

Российский аналог «Википедии» - энциклопедия «Рувики» начнет работу 15 января. В пресс-службе энциклопедии сообщили «Известиям» , что бета-тестирование завершилось.

Интернет Россия
08 января 2024, 19:44
Школы Нижневартовска перейдут на дистанционное обучение из-за вспышки кори
Unsplash
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Все школы Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе перейдут на дистанционное обучение с 9 января, сообщил муниципальный департамент образования. Причиной стала вспышка кори и других инфекционных заболеваний.

Представители департамента подчеркнули, что помимо случаев заболевания кори в Нижневартовске зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу среди несовершеннолетних.

Дистанционный режим продлится до 21 января. Пользователи сообщества муниципального департамента во «ВКонтакте» отметили, что уведомление о переходе на дистант получили не только школы, но и центры дополнительных занятий.

В 2023 году заболеваемость корью в России выросла в 288 раз. Из-за высокой заразности жертвами вспышек зачастую становятся ученики образовательных учреждений: в конце декабря по этой причине на карантин закрылся юридический факультет МГУ.

Несмотря на рост заболеваемости по сравнению с прошлым годом, России удалось предотвратить стремительное распространение кори. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вокруг РФ мир «горит» этой болезнью.

Школы Болезни Грипп
28 декабря 2023, 09:52
Правительство поручило министерствам разработать схему внедрения биометрии в университетах
РИА «Новости»
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Российское правительство поручило Минцифры, Министерству образования и Центру биометрических технологий разработать дорожную карту для внедрения биометрических технологий. Схему представят до 12 февраля 2024 года. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Биометрические технологии начнут использовать для проведения экзаменов в дистанционном формате. Поручение подготовил глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Документ уже получили представители Минцифры и ЦБТ. По их словам, разработка дорожной карты по внедрению сервиса уже началась. Издание добавило, что новые технологии будут безопасными и помогут облегчить жизнь студентам.

Ранее депутат Московской городской думы Олег Артемьев рассказал об инженерных и IT-классах. Он отметил, что хорошее оснащение учебных кабинетов поможет заложить навыки научно-исследовательской деятельности еще со школьной скамьи. По его словам, многие московские школы получили лаборатории и IT-полигоны с 3D-принтерами.

Россия Студенты Технологии
27 декабря 2023, 20:18
Обновленные учебники истории начали поступать в школы
Freepik
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Учебник истории с обновленными главами о репрессированных народах уже поступает в российские школы. Об это рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, его слова процитировало РИА «Новости».

«К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 1990-х годов. Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», - сообщил глава ведомства.

Кравцов отметил, что важно сохранить и восстановить историческую память.

Об этом говорил и президент Владимир Путин на прямой линии. Он отметил, что в стране должна быть государственная версия истории. Глава государства отметил, что над этим должны работать научное, педагогическое сообщество и родительская общественность.

Школы Россия История Владимир Путин Сергей Кравцов

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