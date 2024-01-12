Уязвимая категория. Общественники назвали способ предотвратить диверсии подростков

В письме общественники отметили, что с начала спецоперации украинские спецслужбы стали активно наращивать медиаактивность, призывая россиян поджигать здания органов власти, ФСБ, МВД, Минобороны России, а также выводить из строя объекты военной и транспортной инфраструктуры, уничтожать военную технику. Молодежь - одна из самых уязвимых категорий, считают общественники.

По данным «Зова народа», с начала СВО в Москве и Подмосковье зафиксировали 37 случаев умышленного повреждения оборудования путей сообщения и подвижного состава. Раскрыть удалось около 80% преступлений, причем 90% задержанных - молодые люди , в том числе несовершеннолетние, из которых лишь один действовал по идейным соображениям, отметили авторы инициативы.

По данным «Зова народа», с начала СВО в Москве и Подмосковье зафиксировали 37 случаев умышленного повреждения оборудования путей сообщения и подвижного состава. Раскрыть удалось около 80% преступлений, причем 90% задержанных - молодые люди , в том числе несовершеннолетние, из которых лишь один действовал по идейным соображениям, отметили авторы инициативы.

Активисты заявили о готовности провести в школах серию лекций по указанной проблематике на уроках «Разговоры о важном». Общественники предложили устраивать беседы и в онлайн-формате, чтобы охватить большее число подростков.

Молодые люди активны в интернете и часто нуждаются в деньгах, поэтому ищут источники быстрого заработка, в том числе на нелегальных площадках, например в даркнете, сообщили в «Зове народа». Представители украинских спецслужб умело пользуются этим и вербуют юных россиян, предлагая им легкую и высокооплачиваемую работу - поджечь релейный шкаф на железной дороге или транспорт с символикой ZOV, обратили внимание авторы обращения.

«При поступлении вопроса о законности подобных действий заказчик всегда отвечает, что за это может грозить лишь административный штраф», - указали общественники.

Активисты заявили о готовности провести серию лекций по этой проблематике в школах на уроках «Разговоры о важном». Общественники предложили устраивать беседы и в онлайн-формате, чтобы охватить больше подростков.