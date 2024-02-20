Учителей в Москве продолжат поощрять за высокие результаты учеников на ЕГЭ
Более 8,5 тысячи учителей в Москве уже получили выплаты за высокие результаты своих воспитанников на ЕГЭ. Эту инициативу в столице продолжат реализовывать, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Продолжим поощрять учителей за успешную подготовку к Единому государственному экзамену», - заявил он.
Выплаты инициировали в Москве два года назад. Их привязали к трем категориям: за высокие результаты, за положительную динамику и за образовательный прорыв.
По словам Собянина, в прошлом году 37% учеников столицы показали высокие результаты на ЕГЭ.
Также учащиеся в столице смогут пройти индивидуальные курсы по математике , в том числе для подготовки к экзамену. Доступ к персонализированным материалам появится на сайте «Московской электронной школы».