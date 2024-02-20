Учителей в Москве продолжат поощрять за высокие результаты учеников на ЕГЭ

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«Продолжим поощрять учителей за успешную подготовку к Единому государственному экзамену», - заявил он.

Выплаты инициировали в Москве два года назад. Их привязали к трем категориям: за высокие результаты, за положительную динамику и за образовательный прорыв.

По словам Собянина, в прошлом году 37% учеников столицы показали высокие результаты на ЕГЭ.

Также учащиеся в столице смогут пройти индивидуальные курсы по математике , в том числе для подготовки к экзамену. Доступ к персонализированным материалам появится на сайте «Московской электронной школы».