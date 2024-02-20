20 февраля 2024, 18:42

Учителей в Москве продолжат поощрять за высокие результаты учеников на ЕГЭ

РИА «Новости»
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Более 8,5 тысячи учителей в Москве уже получили выплаты за высокие результаты своих воспитанников на ЕГЭ. Эту инициативу в столице продолжат реализовывать, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Продолжим поощрять учителей за успешную подготовку к Единому государственному экзамену», - заявил он.

Выплаты инициировали в Москве два года назад. Их привязали к трем категориям: за высокие результаты, за положительную динамику и за образовательный прорыв.

По словам Собянина, в прошлом году 37% учеников столицы показали высокие результаты на ЕГЭ.

Также учащиеся в столице смогут пройти индивидуальные курсы по математике , в том числе для подготовки к экзамену. Доступ к персонализированным материалам появится на сайте «Московской электронной школы».

ЕГЭ Учителя Экзамены Сергей Собянин Москва
20 февраля 2024, 07:48
Школы Челябинска отменили уроки
РИА «Новости»
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Сильные морозы привели к частичной отмене занятий в школах Челябинска. Дома останутся учащиеся начальных классов, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 20 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по четвертый класс первой смены», - объявила пресс-служба.

Младшеклассники оставались дома 19 февраля, а за два дня до этого отменяли занятия для всех учащихся первой смены с первого по девятый классы.

Челябинский гидрометеоцентр сообщил, что утром 20 февраля в городе зафиксировали -26 градусов, южный ветер скоростью два-три метра в секунду. Ночью температура воздуха на севере Челябинской области опускалась до -17…-23 градусов, на юге - до -24…-30 градусов.

В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности. Циклон принес в столицу мокрый снег, после чего похолодало.

Челябинская область Погода Челябинск
19 февраля 2024, 11:14
Программу уроков «Разговоры о важном» дополнят пунктом о семейной истории
РИА «Новости»
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В российских школах начнут изучать историю семьи. Эту тему включат в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» в следующем учебном году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос и попросила включить в школьную программу материалы по изучению семейной истории. Минпросвещения поддержало ее инициативу.

«При формировании тем внеурочных занятий „Разговоры о важном“ на 2024\\2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта „Моя история“ для их проведения», - ответило министерство.

Обязательные внеурочные «Разговоры о важном» в российских школах начали проводить с сентября 2022 года. Нововведение поддержали более 80% родителей. Президент России Владимир Путин назвал задачу этих уроков - привить школьникам любовь к своей стране.

Школы Образование
19 февраля 2024, 09:43
В России предложили вернуть пионерские галстуки в школы
РИА «Новости»
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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минпросвещения с идеей ввести в школах аналог пионерского галстука. Об этом сообщило RT.

Он поддержал идею ввести единую школьную форму , но предложил делать это постепенно. По словам Михаила Ветрова, это вопрос дискуссионный, некоторые выступили против специальной одежды для школьников. Глава ассоциации производителей предложил начать с малого и ввести «символические, но важные аксессуары».

«Прошу вас оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», - сказал автор обращения.

Михаил Ветров заявил, что в прошлом пионерский галстук символизировал стремление ребенка к получению знаний, готовность помогать и хранить верность стране. Он предложил министру просвещения Сергею Кравцову возродить эту традицию.

В Китае в качестве эксперимента ввели школьную форму с встроенным GPS-датчиком и привязкой к системе распознавания лиц. При попытке прогулять уроки срабатывала сигнализация.

Одежда Школы Школьники
16 февраля 2024, 13:49
Москвичей пригласили на сказкотерапию в зону отдыха «Терлецкая дубрава»
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С 17 февраля в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» Перовского парка Москвы начнется проект «По дороге со сказкой», организованный в честь Года семьи. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

В рамках проекта дети смогут погрузиться в мир детской литературы и фольклора. Педагоги организуют увлекательное чтение сказок, адаптированных под возраст каждого ребенка.

По словам сотрудников департамента, слушание сказок играет ключевую роль в развитии детской фантазии и образного мышления. Советы и жизненные уроки, полученные из произведений, часто оказываются более значимыми и понятными для детей, нежели прямые наставления взрослых.

В программу занятий интегрируют элементы сказкотерапии - эффективного психологического метода, использующего силу сказок для достижения воспитательных, образовательных и коррекционных целей, а также психологической помощи.

Первое мероприятие проекта пройдет 17 февраля в 11:00 на главной площади парка. Оно будет бесплатным. Следующие мероприятия будут проходить каждые две недели, следить за расписанием можно на официальном сайте парка и в его соцсетях. До этого проект «По дороге со сказкой» успешно проводили в онлайн-формате.

Кроме того спортивный праздник пройдет в парке Толстого в Химках 17 февраля. Он завершится зимними эстафетами для детей и родителей «Парковый старт».

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