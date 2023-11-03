Учитель в школе в Приморье заставил детей заниматься физкультурой в противогазах

По данным ведомства, в октябре в школе поселка городского типа Лучегорск преподаватель принудила учеников шестого класса в костюмах химзащиты и противогазах выполнять упражнения на физкультуре. На тот момент учитель исполняла обязанности директора образовательного учреждения.

Прокуратура Пожарского района провела проверку. В отношении преподавателя составили административный протокол. По нему учителю грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

В России предложили ввести «Индекс дружелюбия школ». С такой инициативой к вице-премьеру России Татьяне Голиковой обратилась член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. Согласно ее идее, индекс поможет выявить школы, в которых ученики подвергаются буллингу.