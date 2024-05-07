07 мая 2024, 08:27

Участниками проекта «Инженерный класс в московской школе» стали более трех тысяч учеников

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Проект «Инженерный класс в московской школе» дал более чем трем тысячам столичных старшеклассников возможность в реальности познакомиться с технологическим процессом производства на предприятиях Москвы. В первом квартале 2024 года к проекту присоединились более 60 промышленных площадок из 16 отраслей промышленности. Об этом рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«За январь–март для школьников провели свыше 165 экскурсий. В рамках проекта молодые люди посетили промпредприятия столицы, познакомились с технологическим процессом производства, изучили работу станков и оборудования, наблюдали за действиями специалистов», - рассказал он.

Проект «Инженерный класс в московской школе» запустил департамент образования и науки Москвы. Одним из его ключевых партнеров стал департамент инвестиционной и промышленной политики.

Главная цель обучения в инженерных классах - популяризация технических специальностей среди старшеклассников и формирование кадрового резерва из выпускников школ, которые выбрали для себя профессии в высокотехнологичных отраслях.

Проводимые в рамках проекта экскурсии для школьников носят практико-ориентированный характер. Их разработали методисты Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета. В ходе знакомства с производством ученики профильных классов сразу погружаются в свою будущую профессию.

Во время тура на завод «Экопласт» (входит в «Корпорацию Экополис») школьники увидели экологический процесс переработки корпусов электроники и бытовой техники, когда смесь из различных полимеров разделяют по видам. Предприятие входит в единственный в России комплекс по экологичной утилизации электроники и производства вторичной продукции.

Среди других экскурсий, которые провели для учеников инженерных классов московских школ, стали косметический завод «Фаберлик», а также Щербинский лифтостроительный завод, обеспечивший подъемниками более 240 тысяч подъездов многоэтажных домов.

Инженерные классы технологического, химического, авиастроительного и космического профилей сегодня работают в 225 школах Москвы. Обучение с углубленным изучением точных наук инженерной практикой, робототехникой и технологиями современного производства проходят более 10 тысяч детей и подростков. Больше информации о предпрофессиональном образовании в столице можно узнать на сайте «Школа.Москва».

Школы Экскурсии Школьники Заводы Промышленность Москва
19 апреля 2024, 11:40
Программу подготовки работников промышленности расширили в колледжах Москвы
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Взаимодействие столичных колледжей и московской промышленности вышло на новый уровень. Повышение качества образовательных программ поможет обеспечить отрасли высококвалифицированными рабочими кадрами.

В рамках сотрудничества столичному колледжу № 26 помогут с актуализацией профильной учебной программы, чтобы специалисты могли максимально адаптироваться к будущей работе. Учащиеся получат возможность освоить самое современное оборудование благодаря компьютерным классам с тренажерами-двойниками установок.

«Современный сотрудник промышленного предприятия Москвы - высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими знаниями технологических процессов и передовыми практиками производства. Со своей стороны, город стимулирует развитие образовательных проектов для уже занятых в индустрии специалистов, а также поддерживает совместные программы бизнеса и учебных заведений, которые позволяют студентам еще на стадии обучения освоить необходимые навыки для работы в реальном секторе экономики», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Мы ставим перед собой целью обеспечение бесшовного перехода выпускников колледжей на производственные активы компании», - отметил ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

«Выпускникам колледжей со средним образованием предприятие предлагает освоить рабочие специальности, такие как оператор технологической установки, машинист, лаборант с перспективой карьерного роста», - уточнил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Компания «Газпром нефть» и руководство крупнейшего московского колледжа № 26 подписали меморандум о развитии образовательных программ и внедрении новых учебных методик. Студенты профильных направлений будут проходить обучение в соответствии с требованиями Московского НПЗ, - преподавателям предоставят полную методологическую поддержку. Учащимся обеспечат производственную практику и стажировку на предприятии, а лучшим выпускникам предложат трудоустройство.

Соглашение с колледжем заключили в рамках платформы компании «Лига колледжей», цель которой - популяризировать технические специальности и привлечь выпускников к работе в нефтегазовой отрасли. Площадку создали, чтобы сотрудничать с российскими организациями среднего профессионального образования, повышать качество образовательных программ, реализовывать совместные проекты и обмениваться опытом. Платформа включает 14 колледжей из девяти регионов страны.

Бизнес Газпром нефть Образование Москва
18 апреля 2024, 15:22
Глава Минобрнауки Фальков обсудил совместные проекты с министром образования КНР
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков встретился с коллегой из Китая Хуай Цзиньпэном. Они обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Фальков отметил, что оба государства за последние годы придали новый импульс образовательным контактам. По его словам, региональные вузы реализуют множество программ и интересных проектов. Университеты также предлагают студентам новые формы обучения, подчеркнул министр.

«Наша задача - развивать и укреплять дружбу между университетами России и Китая и способствовать расширению контактов», - добавил он.

Хуай Цзиньпэн согласился с тем, что стороны достигли многих договоренностей по линии образования.

«Будем общими усилиями продвигать все приоритетные направления и реализовывать совместные инициативы», - указал министр образования КНР.

Ранее в Общественной палате прошла встреча, посвященная предпринимательству в сфере театрального и циркового искусства. Участники мероприятия обсудили соглашение между Россией и Китаем по этому направлению и перспективы совместных творческих проектов.

Вузы Россия Студенты Китай Образование
18 апреля 2024, 10:51
Частным организациям запретили выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка
РИА «Новости»
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Коммерческим организациям с 1 мая запретят проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев и выдавать сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Глава ведомства Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов и обсудил с ними вопрос о контроле за процедурой проведения экзаменов.

«В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена», - отметил он.

Министр добавил, что ответственность за проведение экзаменов и выдачу документов об их сдаче будет полностью лежать на государственных вузах.

Ранее Рособрнадзор предложил включить в экзамен для трудовых мигрантов раздел «Говорение», оценивающийся по балльной системе. Чтобы добавить это испытание в экзаменационную систему, необходимо внести поправки в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации.

Вузы Русский язык Россия Экзамены
17 апреля 2024, 13:29
Вторая олимпиада по русскому языку для школьников Вьетнама пройдет в 2024 году
Unsplash
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В 2024 году при поддержке Минобрнауки России проведут вторую Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников. Первая такая олимпиада успешно состоялась в ноябре 2023 года.

Россия и Вьетнам планируют учредить межгосударственную образовательную организацию - Пушкинский центр. Это стало ключевой темой переговоров замглавы Минобрнауки РФ Константина Могилевского с заместителем министра образования и подготовки кадров Вьетнама Хоанг Минь Шоном во время визита вьетнамской делегации в Россию.

«Мы готовы совместно совершенствовать механизм отбора абитуриентов, чтобы обеспечить талантливым вьетнамским школьникам возможность учиться в российских университетах по направлениям, представляющим интерес для экономики Вьетнама», - подчеркнул Могилевский.

Соглашение о создании Консорциума российских и вьетнамских университетов подписали 1 декабря 2023 года.

«Мы видим большой потенциал не только в образовательном сотрудничестве вузов, но и в развитии университетской науки и совместных исследовательских проектов», - отметил Хоанг Минь Шон.

Вьетнамская делегация в составе около 30 вузов приехала в Москву для участия во Втором форуме ректоров университетов России и Вьетнама. Он состоится 18 апреля.

Вузы Русский язык Россия Школьники Вьетнам

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