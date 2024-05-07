Участниками проекта «Инженерный класс в московской школе» стали более трех тысяч учеников

«За январь–март для школьников провели свыше 165 экскурсий. В рамках проекта молодые люди посетили промпредприятия столицы, познакомились с технологическим процессом производства, изучили работу станков и оборудования, наблюдали за действиями специалистов», - рассказал он.

Проект «Инженерный класс в московской школе» запустил департамент образования и науки Москвы. Одним из его ключевых партнеров стал департамент инвестиционной и промышленной политики.

Главная цель обучения в инженерных классах - популяризация технических специальностей среди старшеклассников и формирование кадрового резерва из выпускников школ, которые выбрали для себя профессии в высокотехнологичных отраслях.

Проводимые в рамках проекта экскурсии для школьников носят практико-ориентированный характер. Их разработали методисты Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета. В ходе знакомства с производством ученики профильных классов сразу погружаются в свою будущую профессию.

Во время тура на завод «Экопласт» (входит в «Корпорацию Экополис») школьники увидели экологический процесс переработки корпусов электроники и бытовой техники, когда смесь из различных полимеров разделяют по видам. Предприятие входит в единственный в России комплекс по экологичной утилизации электроники и производства вторичной продукции.

Среди других экскурсий, которые провели для учеников инженерных классов московских школ, стали косметический завод «Фаберлик», а также Щербинский лифтостроительный завод, обеспечивший подъемниками более 240 тысяч подъездов многоэтажных домов.

Инженерные классы технологического, химического, авиастроительного и космического профилей сегодня работают в 225 школах Москвы. Обучение с углубленным изучением точных наук инженерной практикой, робототехникой и технологиями современного производства проходят более 10 тысяч детей и подростков. Больше информации о предпрофессиональном образовании в столице можно узнать на сайте «Школа.Москва».