«Техноград» пригласил московских студентов на конкурс рекламных проектов

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За время конкурса студенты разработают промокампанию для сети гипермаркетов, коммуникационную стратегию и креативную концепцию для повышения узнаваемости бренда готовой еды. Кроме этого, они проработают детальную визуализацию позиционирование мебельного ретейлера и стратегию продвижения продаж двух брендов биологических добавок.

Свои проекты участники презентуют 14 и 21 ноября, итоговые защиты пройдут 12 и 19 декабря. Подробности можно узнать на сайте конкурса.

Ранее образовательная площадка с VR-оборудованием заработала в Нижнем Новгороде. Благодаря ей школьники и студенты смогут в дополненной реальности отработать действия в аварийной ситуации в сфере ЖКХ.

В Москве в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» стартовал конкурс профессионального мастерства «Digital PRактика - 2023». В нем примут участие столичные студенты. Они не только усовершенствуют свои навыки, но и научатся работать в команде. Подать заявку можно до 10 октября, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.