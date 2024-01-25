Свыше 10 тысяч дополнительных бюджетных мест создадут в московских колледжах

«Так мы поддержим наших девятиклассников, которые хотят получить перспективную специальность и быстрее начать работать», - подчеркнул он.

По словам мэра, бюджетных мест в колледжах станет вдвое больше, а программа обучения и материальная база изменится кардинальным образом.

Собянин также рассказал о своем визите в Московский технологический колледж, где он поздравил студентов. Там обучают молодежь 17 специальностям по части транспорта, промышленности и информационных технологий. Занятия проходят на оборудованном полигоне, оснащенным лабораториями и мастерскими.

Глава города добавил, что в 53 колледжах социального комплекса Москвы обучаются более 100 тысяч человек. В этом году модернизируют и создадут примерно 300 мастерских и лабораторий, чтобы студенты могли учиться в условиях, близким к работе реальных предприятий.

Более 10 тысяч московских студентов уже освоили профессии в сфере ЖКХ за пять лет. А за год в столичном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям выпустили 27 тысяч молодых специалистов.