Студентку из Екатеринбурга пригрозили отчислить за слишком качественную курсовую

«У меня образовался долг по предмету, так как преподаватель отказался принимать работу из-за ее высокого качества и сомнений, что такую курсовую мог написать первокурсник», - пожаловалась студентка.

По ее словам, в учебном отделе некорректно общаются с учащимися, заявляют, что их «проще отчислить».

В пресс-службе вуза журналистам подтвердили, что Краснопевцева не сдала курсовую, но отметили, что отчисление ей не грозит.

Ранее СМИ писали, что другая студентка того же университета попала в больницу, получив нервный срыв после незаконного отчисления. Девушка пояснила, что официальная причина - неуспеваемость, однако на самом деле она «всегда была прилежной». В итоге бывшая студентка обратилась в суд.