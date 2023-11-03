Студентку из Екатеринбурга пригрозили отчислить за слишком качественную курсовую
Студентка из Екатеринбурга Полина Краснопевцева заявила в соцсетях, что ее хотят отчислить из Уральского федерального университета за долг по курсовой. Девушка утверждает, что выполнила работу, но ее не приняли из-за слишком высокого качества. Об этом написало Ura.ru.
«У меня образовался долг по предмету, так как преподаватель отказался принимать работу из-за ее высокого качества и сомнений, что такую курсовую мог написать первокурсник», - пожаловалась студентка.
По ее словам, в учебном отделе некорректно общаются с учащимися, заявляют, что их «проще отчислить».
В пресс-службе вуза журналистам подтвердили, что Краснопевцева не сдала курсовую, но отметили, что отчисление ей не грозит.
Ранее СМИ писали, что другая студентка того же университета попала в больницу, получив нервный срыв после незаконного отчисления. Девушка пояснила, что официальная причина - неуспеваемость, однако на самом деле она «всегда была прилежной». В итоге бывшая студентка обратилась в суд.