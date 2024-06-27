Стипендию предложили ввести для студентов-родителей в России

Минобрнауки России предложило ввести социальную стипендию для студентов - матерей и отцов детей дошкольного возраста. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Предполагается, что сумму будут выплачивать ежемесячно в размере МРОТ в рамках нацпроекта «Семья». Предложение направили в Минтруд.

В Минобрнауки уточнили, что матпомощь женщинам, родившим во время обучения, уже выплачивают в 452 российских вузах, а в 347 учебных учреждениях платят одиноким матерям и отцам.

МРОТ в 2024 году составляет 19 242 рубля в месяц. С 2025 года минимальный размер оплаты труда будут рассчитывать исходя из медианной зарплаты, и он, предположительно, вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей.

Национальный проект «Семья» запустят в 2025 году. В создании дорожной карты участвуют как эксперты, так и обычные россияне, которые делятся, какие меры поддержки для них наиболее важны. Упор сделают на помощь молодым и многодетным семьям, столкнувшимся с различными сложностями.