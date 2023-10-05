Стажировку в правительстве Москвы проведут для столичных студентов
Правительство Москвы пригласило студентов и выпускников вузов на оплачиваемую стажировку. Они будут работать над городскими проектами совместно со специалистами. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.
Участники стажировки выберут одно из семи направлений: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда», «Правовое пространство», «Городская экономика», «HR-город» и «ИТ-город».
Начинающие специалисты пройдут практику, а по итогам смогут остаться работать в правительстве.
Заявки можно подать до 12 ноября. Принять участие в конкурсном отборе могут студенты последних курсов и выпускники вузов.
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