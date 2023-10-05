Стажировку в правительстве Москвы проведут для столичных студентов

Рособрнадзор опроверг введение изменений в модель перехода в 10-й класс

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Рособрнадзор пока не планирует вводить изменения в существующие модели поступления в 10-й класс и колледжи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Представители Рособрнадзора назвали «частным мнением» заявление руководителя ведомства Анзора Музаева о необходимости реформировать переход школьников-девятиклассников в следующий класс и колледжи.

«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается», - подчеркнули в ведомстве.

Музаев о время всероссийской встречи с родителями отметил, что конкурс аттестатов уже не работает и все специалисты это понимают. Он указал на несоответствие модели поступления в колледжи современным требованиям.

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал «360», что некоторые аттестации мешают школьникам полноценно учиться. Он назвал основной государственный экзамен (ОГЭ) бесполезным и заявил, что этот экзамен занимает много времени и сил, но абсолютно бесполезен при поступлении. При этом глава Рособрнадзора сообщал, что ОГЭ после девятого класса отменять не станут.