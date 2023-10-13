Статус магистратуры в новой системе образования в России предложили изменить
При переходе на новую систему образования в России изменят статус магистратуры. Поступившие на нее студенты должны углублять полученные на базовой ступени знания, заявил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
«Обсуждается новая уровневая система по обращению президента. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры. <…> Пока обсуждается логика сама», - сказал он.
Замминистра напомнил, что магистратура вошла в новой системе, которую в пилотном режиме ввели в 2023–2026 годах, в категорию специализированного высшего образования. Дмитрий Афанасьев заявил, что в этом смысле она должна углублять знания, полученные на базовой ступени.
Пилотный проект с базовым, специализированным и профессиональным высшим образованием запустили в шести вузах России. Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил, что вузы постепенно вернутся к прежней системе обучения , так как европейская не прижилась.