Статус магистратуры в новой системе образования в России предложили изменить

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«Обсуждается новая уровневая система по обращению президента. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры. <…> Пока обсуждается логика сама», - сказал он.

Замминистра напомнил, что магистратура вошла в новой системе, которую в пилотном режиме ввели в 2023–2026 годах, в категорию специализированного высшего образования. Дмитрий Афанасьев заявил, что в этом смысле она должна углублять знания, полученные на базовой ступени.

Пилотный проект с базовым, специализированным и профессиональным высшим образованием запустили в шести вузах России. Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил, что вузы постепенно вернутся к прежней системе обучения , так как европейская не прижилась.