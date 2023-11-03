03 ноября 2023, 13:58

Стартовал набор участников олимпиады по спортивному программированию «Технокубок»

РИА «Новости»
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В России открылась регистрация на олимпиаду по спортивному программированию для школьников «Технокубок». Соревнование пройдет на онлайн-платформе All Cups от VK. Победители получат льготы при поступлении в один из ведущих вузов страны.

В этом учебном году VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана проведут олимпиаду при поддержке СПбПУ Петра Великого, МИЭТ и ВГУ. Поучаствовать в «Технокубке» на онлайн-платформе All Cups смогут учащиеся 8-11 классов.

Отборочные раунды запланировали 26 ноября, 17 декабря и 14 января, финальный - 17 марта. Решающий этап проведут как онлайн, так и очно на базе вузов. Участники пообщаются с экспертами IT и digital-сферы, побывают на экскурсиях по офисам VK.

«Технокубок» получил первый уровень в списке олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и его победителям предоставят льготы при поступлении. Им засчитают 100 баллов за ЕГЭ по информатике или зачислят в вуз без экзаменов.

Подмосковная молодежь примет участие в международной цифровой олимпиаде. Разработчики не старше 23 лет посоревнуются в 1С-программировании, web-дизайне, анализе данных и других дисциплинах.

Вузы Образование
03 ноября 2023, 10:23
Учитель в школе в Приморье заставил детей заниматься физкультурой в противогазах
Pxhere
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В Приморье учительница физкультуры заставила учеников выполнять упражнения в противогазах и костюмах химзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, в октябре в школе поселка городского типа Лучегорск преподаватель принудила учеников шестого класса в костюмах химзащиты и противогазах выполнять упражнения на физкультуре. На тот момент учитель исполняла обязанности директора образовательного учреждения.

Прокуратура Пожарского района провела проверку. В отношении преподавателя составили административный протокол. По нему учителю грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

В России предложили ввести «Индекс дружелюбия школ». С такой инициативой к вице-премьеру России Татьяне Голиковой обратилась член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. Согласно ее идее, индекс поможет выявить школы, в которых ученики подвергаются буллингу.

Школы Приморье Школьники Образование
03 ноября 2023, 09:31
Студентку из Екатеринбурга пригрозили отчислить за слишком качественную курсовую
Freepik
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Студентка из Екатеринбурга Полина Краснопевцева заявила в соцсетях, что ее хотят отчислить из Уральского федерального университета за долг по курсовой. Девушка утверждает, что выполнила работу, но ее не приняли из-за слишком высокого качества. Об этом написало Ura.ru.

«У меня образовался долг по предмету, так как преподаватель отказался принимать работу из-за ее высокого качества и сомнений, что такую курсовую мог написать первокурсник», - пожаловалась студентка.

По ее словам, в учебном отделе некорректно общаются с учащимися, заявляют, что их «проще отчислить».

В пресс-службе вуза журналистам подтвердили, что Краснопевцева не сдала курсовую, но отметили, что отчисление ей не грозит.

Ранее СМИ писали, что другая студентка того же университета попала в больницу, получив нервный срыв после незаконного отчисления. Девушка пояснила, что официальная причина - неуспеваемость, однако на самом деле она «всегда была прилежной». В итоге бывшая студентка обратилась в суд.

Вузы Студенты
02 ноября 2023, 11:32
«Индекс дружелюбия школ» предложили ввести в России
РИА «Новости»
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Член комитета Государственной думы по просвещению Анна Скрозникова от партии «Новые люди» обратилась к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с инициативой. Она предложила ввести «Индекс дружелюбия школ» для выявления образовательных учреждений, в которых дети подвергаются буллингу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Скрозникова призвала Голикову оценить целесообразность введения «Индекса дружелюбия школ».

«На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы „группы риска“ и, наоборот, - школы, носители лучших практик», - указали в обращении.

Автор инициативы призвала проводить в школах регулярные анонимные опросы. В них дети смогут рассказать, подвергаются ли они издевательствам. Собирать данные Скрозникова предложила через «Госуслуги» или систему «Моя школа».

Индекс дружелюбия позволит оценить реальное положение дел в образовательных учреждениях. При необходимости в школы направят психологов.

Жительница Москвы обратилась в полицию, сообщив о травле ребенка в одной из местных школ. Столичная прокуратура обязалась проверить образовательное учреждение, в котором издевались над подростком.

Школы
28 октября 2023, 20:34
Число пенсионеров, получающих городские услуги онлайн, выросло в 3 раза в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Старшее поколение москвичей стало чаще решать повседневные задачи и получать городские услуги в онлайн-формате. На портале mos.ru зарегистрировались приблизительно 3,1 миллиона пользователей старше 55 лет. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

За девять лет работы сервиса жители столицы старшего поколения обратились к услугам около 1,5 миллиона раз. В прошлом году было свыше 750 тысяч запросов. Чаще всего обращались горожане в возрасте 60–64 лет.

Старшее население составляет более 20% от общего числа зарегистрированных на портале mos.ru пользователей. По данным шести месяцев этого года, больше всего они проверяли свою электронную медкарту.

Свыше 17,6 миллиона раз люди старше 55 лет передавали показания счетчиков, а более 2,8 миллиона раз узнавали оценки и домашние задания своих внуков в электронном дневнике.

В числе самых востребованных услуг - получение единого платежного документа (более 2,1 миллиона обращений) и просмотр информации о проходе и питании детей в школе (свыше 680 тысяч обращений).

Кроме того, более 2,3 миллиона раз пенсионеры записались к врачам, а около 80 тысяч раз подали заявки на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Приблизительно 50 тысяч пользователей обратились за присвоением статуса предпенсионера.

Онлайн-сервисы людям старшего возраста помогают осваивать бесплатно. Этому во многом способствует проект «Московское долголетие». За пять лет его работы обучение цифровой грамотности прошли более 157 тысяч пожилых горожан. Благодаря этому они научились пользоваться цифровыми сервисами увереннее.

Ранее стало известно, что индексацию пенсий работающим пенсионерам обсудили с правительством.

Пенсионеры Госуслуги Москва 2023

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