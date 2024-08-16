16 августа 2024, 23:16

«Старался-старался и не поступил». Зачем абитуриентов-олимпиадников хотят загнать в квоту

РИА «Новости»
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В Минобрнауки задумались о сокращении числа победителей и призеров олимпиад, которые претендуют на бюджетные места в вузах. Ректор МФЮА Алексей Забелин на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой отметил, что подобные квоты действительно нужны — так большее количество абитуриентов получат шанс на поступление.

Он подчеркнул, что в 2024 году олимпиады трех уровней проводили 87 высших учебных заведений страны. И право поступать в любые вузы по их итогам получали не только победители, но и призеры.

«[Это] несправедливо по отношению к абитуриентам, которые старались в течение всех 10 лет обучения, ведь получить 100 баллов [по результатам Единого государственного экзамена] очень сложно, особенно по трем предметам», - сказал Забелин.

Ректор МФЮА привел в пример гипотетическую ситуацию, когда на места, зарезервированные для набравших высший балл по ЕГЭ, подают вдвое больше заявлений - и все от участников олимпиад. Получается, что ни один абитуриент, получивший 300 баллов на экзамене, не поступит.

«Тем более что есть особо квотируемые категории лиц, они тоже претендуют на бюджетные места. И получается: старался-старался и не поступил», - заметил собеседник 360.ru.

Он согласился с необходимостью определить для каждой категории поступающих в вузы определенную квоту , которая бы составила процент от контрольных цифр приема. Подобную схему Забелин счел как раз таки справедливой.

ЕГЭ Вузы Экзамены Студенты Образование
14 августа 2024, 10:57
Для выпускников вузов и ссузов, идущих в ОПК, предложили ввести отсрочку от армии
РИА «Новости»
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Выпускникам средних специальных и высших учебных заведений, трудоустраивающимся на предприятия в сфере ОПК, необходимо давать отсрочку от армии минимум на год. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Ростех Николай Волобуев, его слова привела пресс-служба госкорпорации.

«Заканчивает молодой человек колледж или вуз, и его сразу забирают на службу. Через год он возвращается, при этом все, что он учил в течение трех-пяти лет, все забывается за это время. И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место», - подчеркнул он.

Отсрочка, по мнению Волобуева, даст вчерашнему выпускнику и корпоративную лояльность, и интерес к сфере деятельности, и возможность применить свежие знания на производстве.

Кроме того, он предложил ввести целевое обучение в ссузах по аналогии с вузами. Эти идеи выдвинули в рамках формируемых сегодня нацпроектов по кадровой политике.

В июле «Госуслуги» начали принимать заявления на отсрочку от армии для IT-специалистов.

Вузы Ростех Армия
12 августа 2024, 21:14
«Сферум» начал прием заявок бесплатный онлайн-курс для педагогов
Pxhere
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Сервис «Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс «Педагог настоящего: как учить и учиться в современном мире». Прием заявок на участие в нем уже стартовал.

Длительность курса - 36 часов. В него включили семь коротких уроков по 10 минут и материалы для самостоятельного изучения.

«К новому учебному году „Сферум“ запускает новый бесплатный онлайн-курс для педагогов, в котором профессионалы своего дела поделятся с коллегами собственными наработками по развитию у детей креативности, критического мышления и других полезных мягких навыков. Мы надеемся, что он будет полезен всем работникам образования и поможет им эффективно использовать цифровые инструменты в своей работе», - подчеркнул вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Четыре модуля позволят участникам проработать критическое мышление, креативность, общение с детьми и родителями и кооперацию. Изучать они будут цифровые инструменты и дополнительные материалы для работы с учениками разных возрастов.

По итогам прохождения курса педагогам после выполнения итогового тестирования выдадут удостоверение о повышении квалификации для портфолио.

Дети Образование
03 августа 2024, 12:23
На «Госуслугах» нашли опасную для абитуриентов ошибку
РИА «Новости»
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На «Госуслугах» допустили критическую ошибку в информировании абитуриентов, которая может стоить им поступления в вуз. Об этом сообщили в неофициальном студенческом Telegram-канале «Кипящий МИФИ».

По его информации, в каждом регионе в контексте дедлайна подачи электронного документа об образовании указано местное и московское время.

Но на приведенном скриншоте вместо «15:59 3 августа по новосибирскому времени» указано «15:59 3 августа по московскому времени». Разница во времени между регионами составляет четыре часа.

Никаких официальных комментариев по поводу времени в объявлении на момент публикации материала не поступало. Данные Telegram-канала также привели в местном паблике «Новости Новосибирска».

Согласно исследованию, более половины россиян считают , что в их регионе доступно обучение на бюджете для абитуриентов.

Студенты Госуслуги
01 августа 2024, 16:39
АНО «Евразия» объявила о старте проекта «Евразийский лицей»
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Свыше 100 педагогов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в международном форуме «Евразийская перемена» в Москве с 25 по 28 июля. На нем было объявлено о запуске «Евразийского лицея» и Евразийского педагогического совета.

АНО «Евразия» и МПГУ подписали на форуме соглашение о сотрудничестве. За четыре дня участники прошли образовательные программы, посетили школы и вузы в Москве познакомились с выдающимися российскими педагогами. В завершении программы организаторы наградили победителей конкурса социально значимых проектов «Евразия - континент возможностей».

«Договорились продолжать работать над созданием Евразийского педсовета, делиться технологиями, методиками и развивать проекты, в том числе такие, как „Евразийский лицей“. Нам необходимо друг другу помогать, потому что у учителей очень важная миссия: воспитывать детей, которые потом станут у руля своих стран, будут ответственны за безопасность и процветание народов нашего континента Евразия», - поделилась председатель Совета АНО «Евразия» и депутат Госдумы Алена Аршинова.

В рамках «Евразийского лицея» организация окажет финансовую, проектную и инфраструктурную поддержку школам в странах ЕАЭС. К примеру, планируется внедрить инновационные образовательные программы и оснастить классы самым современным оборудованием. Для педагогов предусмотрели стажировки в лучших образовательных центрах России и стипендиальную программу.

Кроме того, Евразийский педагогический совет станет эффективной площадкой для развития, повышения квалификации и обмена опытом учителей. Также АНО «Евразия» создаст ресурсные центры в разных странах постсоветского пространства.

«Западу за 30 лет удалось разрушить систему образования в постсоветских странах, чтобы у нас не было конкурентных преимуществ перед ним. Наша общая задача - воссоздать то хорошее, что было раньше. В этом главная идея проекта „Евразийский лицей“», - заявил член Попечительского совета АНО «Евразия» и лидер политического блока «Победа» Илон Шор.

Образование Москва

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