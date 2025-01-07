Стало известно, когда российские вузы перейдут на новую систему обучения

С подачи президента России Владимира Путина в правительстве решили вернуть в школы оценки за поведение. Такая мера позволит защитить от хулиганов их одноклассников и учителей. Как такая оценка может влиять на процесс обучения, ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юлией Капалкиной.

Двойка за поведение может повлиять на дальнейшую судьбу ученика и возвести некий барьер между учителем и родителями, которые несмотря ни на что бросаются защищать своего ребенка, даже если тот буллит одноклассников или материт педагогов. По мнению Юлии Капалкиной, вводя такую оценку, нужно заставить ее работать, а не превратить в самоцель без каких-либо улучшений.

«Для чего мы это делаем и на что будет влиять эта оценка? Это может быть подспорьем для того, чтобы защитить педагога», - сказала она.

По словам Капалкиной, сейчас не хватает закона о защите чести и достоинства педагогов. Такой закон уровнял бы учителей в правах с учениками, которые не уважают педагогов и порой даже публично унижают их, в том числе и при поддержке своих родителей. Оценка за поведение может частично решить эту проблему.

«Эта оценка может служить инструментом для решения таких проблем [в школах], в которых есть проблемы с буллингом, например, с какими-то неформальными лидерами, которые дестабилизируют обстановку в школе», - объяснила учитель.

По ее словам, большинство проблем с учениками вытекают из безнаказанности.

«В конечном итоге дети понимают, что, по большому счету, им никто ничего не сделает. Они дети. Никто их не исключит. [Ведь] у нас есть закон об образовании», - подвела итог Капалкина.

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