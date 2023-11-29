Стало известно, когда ЕГЭ переведут в онлайн-формат

В Москве на площадке «Точки кипения — Арбат» провели Форум школьников. Его организовали в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2023».

Потом подростков пригласили на квест, темой которого были университеты Дальнего Востока. Все участники игры получили в подарок брендированные портативные зарядные устройства.

На форум пригласили старшеклассников Москвы, Калуги, Брянска и Московской области. Подросткам рассказали о преимуществах получения высшего образования в лучших учебных заведениях Дальнего Востока и перспективах дальнейшего устройства в ДФО. Детей познакомили с действующими в макрорегионе социальными программами, льготными режимами ведения бизнеса и туристическими возможностями.

«Сегодня Дальний Восток и Арктика - территории, где создают будущее нашей страны. Количество студентов, приезжающих учиться [сюда] из других регионов страны, за пять лет увеличилось в три раза», - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он подчеркнул, что молодые люди приезжают не только учиться, но и работать и создавать новые проекты. Молодежь считает привлекательной динамику развития региона, ей интересны современные предприятия и созданные в ДФО уникальные возможности для самореализации.

Программу форума разделили на деловую и практическую части. Сначала старшеклассники встретились с представителями регионов Дальнего Востока, которые рассказали будущим студентам об учебных заведениях, востребованных для каждой территории специальностях и возможностях личностного роста.

Благодаря мероприятию некоторые школьники определились с конкретным направлением дальнейшего саморазвития.

Потом подростков пригласили на квест, темой которого были университеты Дальнего Востока. Все участники игры получили в подарок брендированные портативные зарядные устройства.

С 2015 по 2023 годы количество студентов, приехавших из других регионов и поступивших в вузы Дальнего Востока, выросло более чем вдвое - с 2437 до 6304 человек. Сейчас в высших учебных заведениях макрорегиона учатся 12 137 молодых людей из регионов, не входящих в состав ДФО.

На форум пригласили старшеклассников Москвы, Калуги, Брянска и Московской области. Подросткам рассказали о преимуществах получения высшего образования в лучших учебных заведениях Дальнего Востока и перспективах дальнейшего устройства в ДФО. Детей познакомили с действующими в макрорегионе социальными программами, льготными режимами ведения бизнеса и туристическими возможностями.

«Сегодня Дальний Восток и Арктика - территории, где создают будущее нашей страны. Количество студентов, приезжающих учиться [сюда] из других регионов страны, за пять лет увеличилось в три раза», - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

С 2015 по 2023 годы количество студентов, приехавших из других регионов и поступивших в вузы Дальнего Востока, выросло более чем вдвое - с 2437 до 6304 человек. Сейчас в высших учебных заведениях макрорегиона учатся 12 137 молодых людей из регионов, не входящих в состав ДФО.

Программу форума разделили на деловую и практическую части. Сначала старшеклассники встретились с представителями регионов Дальнего Востока, которые рассказали будущим студентам об учебных заведениях, востребованных для каждой территории специальностях и возможностях личностного роста.

Благодаря мероприятию некоторые школьники определились с конкретным направлением дальнейшего саморазвития.

Он подчеркнул, что молодые люди приезжают не только учиться, но и работать и создавать новые проекты. Молодежь считает привлекательной динамику развития региона, ей интересны современные предприятия и созданные в ДФО уникальные возможности для самореализации.