Стало известно, как пройдет приемная кампания в вузы в новом учебном году

«Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат», - передали в министерстве.

Там добавили, что планируется плавный переход на обновленную систему высшего образования.

Ранее стало известно, что термин «бакалавр» упразднят с 2025 года. Скоро в России будет высшее образование и высшее специализированное образование. Количество программ продолжительностью 5-5,5 года постепенно увеличивается , благодаря чему у выпускников появляется больше возможностей.

При этом упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Дипломы сохранят свою значимость.