18 мая 2024, 12:39

Стало известно, как пройдет приемная кампания в вузы в новом учебном году

РИА «Новости»
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Приемная кампания нового учебного года в высшие учебные заведения России пройдет по действующей системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

«Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат», - передали в министерстве.

Там добавили, что планируется плавный переход на обновленную систему высшего образования.

Ранее стало известно, что термин «бакалавр» упразднят с 2025 года. Скоро в России будет высшее образование и высшее специализированное образование. Количество программ продолжительностью 5-5,5 года постепенно увеличивается , благодаря чему у выпускников появляется больше возможностей.

При этом упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Дипломы сохранят свою значимость.

Вузы Россия Образование
17 мая 2024, 12:53
Новый сезон уроков цифровой грамотности стартовал в России
Unsplash
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Новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартовал в России. АНО «Цифровая экономика» и «Авито» расскажут о правилах безопасных покупок в интернете.

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах России. Участникам проекта расскажут о правилах совершения сделок в интернете.

Герои видеороликов расскажут ребятам, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться в интернете, оформлять доставки. Школьники также узнают о правилах размещения объявлений, а также получат советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

Дети
17 мая 2024, 08:22
Занятия в школах Севастополя отменили после массированной атаки БПЛА
РИА «Новости»
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В Севастополе ввели точечные отключения света из-за повреждения подстанции. Занятия в учебных заведениях отменили, объявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах», - заявил он.

С детьми, которых уже привели в детсады, по словам Развожаева, воспитатели останутся до прихода родителей. Он заявил, что на подстанцию упали обломки БПЛА, и восстановление займет около суток. Из-за этого в Севастополе ввели точечные отключения света.

Силы ПВО отразили массированную атаку , сбив над приграничными регионами более 100 дронов. В Крыму перехватили и уничтожили 51 БПЛА, в Краснодарском крае - 44. Еще семь ликвидировали в Белгородской и Курской областях.

Школы Крым Севастополь Детские сады Образование
16 мая 2024, 10:26
Минобрнауки рассказало о судьбе бакалавриата после его упразднения в России
РИА «Новости»
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Упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам», - указал он.

Дипломы бакалавров сохранят свою значимость. Стоящие за документами знания никуда не делись, что прекрасно понимают работодатели, заверил министр. Он добавил, что отмена бакалавриата - новая точка отсчета в развитии национальной системы образования.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что термин «бакалавр» упразднят со следующего года. В стране будет просто высшее и высшее специализированное образование.

Россия Образование Наука
12 мая 2024, 16:23
Назван срок перевода вузов России на новую модель образования
РИА «Новости»
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Российские вузы перейдут на новую систему образования и поменяют правила приема в 2026 году. Как сообщил ТАСС, об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

Российские вузы перейдут на новую систему образования и поменяют правила приема в 2026 году. Как сообщил ТАСС , об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что новую систему уже опробовали в шести российских высших учебных заведений и через два года начнут внедрять по всей стране.

Комментируя пересмотр приема в вузы, Чернышенко пояснил, что основной упор сделают на специальности, которые внесут больший вклад в реализацию национальных проектов по технологическому лидерству.

Кандидат в вице-премьеры добавил, что на новый учебный год в вузах появится 620,5 тысячи бюджетных мест, из которых 28,5 тысячи придется на высшие учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Основной набор на бесплатные места проведут на факультетах инженерной и медицинской направленности, а также для будущих учителей.

Дмитрий Чернышенко вошел в число кандидатов на пост вице-премьера, которых внес на рассмотрение Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее заместитель главы кабмина занимался вопросами цифровизации, связи, СМИ, а также курировал сферы культуры, туризма и спорта. В новом правительстве он сохранит только часть полномочий, но займется вопросами образования.

Вузы Россия Правительство РФ Образование

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