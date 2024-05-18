Стало известно, что будет с дипломами бакалавра после реформы
Дипломы со степенью бакалавра, полученные при выпуске из вузов, сохранят свою актуальность после реформы. Их будут признавать так же, как и дипломы нового образца, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минобрнауки.
«Поскольку диплом - это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость», - уточнили в министерстве.
Там добавили, что бакалаврские дипломы будут признавать наравне с дипломами нового образца.
Студенты вузов, обучающиеся по программе бакалавриата, смогут закончить программу. Во время внедрения новой системы выпускники бакалавриата продолжат изучать программы специализированного высшего образования - магистратуры. Для имеющихся уже специальностей и направлений подготовки установят соответствия по обновленной системе.
В новом учебном году российские вузы будут принимать студентов по действующей системе высшего образования, сохранив возможность поступления на бакалавриат. Переход на обновленную систему высшего образования планируют сделать плавным.